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Испания. Сегунда
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Тенерифе
Результаты
€ 3,20 млн
Тенерифе - результаты матчей
Санта-Крус-де-Тенерифе
Испания. Сегунда
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
Сайт:
http://www.clubdeportivotenerife.es
Тренер:
Рауль Агне
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Испания. Сегунда. 2026/2027
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Испания. Сегунда. 2024/2025
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Испания. Сегунда. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
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Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Кубок. 2017/2018
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Сегунда. Плей-офф 2016/2017
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
01.11 | 23:00
Тенерифе
2 : 2
ФК Андорра
25.10 | 16:00
Сабадель
1 : 1
Тенерифе
19.10 | 21:30
Сельта (Б)
1 : 1
Тенерифе
12.10 | 22:00
Тенерифе
0 : 0
Жирона
05.10 | 21:30
Кордоба
3 : 2
Тенерифе
26.09 | 19:30
Тенерифе
1 : 1
Кадис
19.09 | 19:30
Кастельон
5 : 0
Тенерифе
13.09 | 22:00
Тенерифе
2 : 0
Леганес
05.09 | 15:00
Реал Сосьедад Б
1 : 1
Тенерифе
28.08 | 22:00
Тенерифе
0 : 1
Спортинг
23.08 | 22:30
Тенерифе
1 : 0
Альмерия
16.08 | 18:00
Эйбар
1 : 3
Тенерифе
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