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Дания. Суперлига
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Силькеборг
Состав
€ 10,78 млн
Силькеборг - состав команды
Силькеборг
Дания. Суперлига
Стадион:
Силькеборг
Сайт:
http://www.sif-support.dk
Тренер:
Кент Нильсен
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ларсен Николай
Вра
35
€ 0.15 млн
30
Миккельсен Томас
Вра
43
€ 0.025 млн
3
Эстрем Робин
Защ
24
€ 2 млн
4
Ганшаш Педру
Защ
26
€ 1.7 млн
2
Поульсен Андреас
Защ
27
€ 0.85 млн
19
Гаммельбю Йенс-Мартин
Защ
31
€ 0.35 млн
6
Maël Durand de Gevigney
Защ
-
14
Бергер Софус
Пол
23
€ 0.5 млн
22
Аль-Хадж Рами
Пол
25
€ 0.5 млн
8
Андерсен Йеппе
Пол
33
€ 0.05 млн
7
Villads Westh
Пол
-
10
Бакиз Юнес
Нап
27
€ 1.5 млн
11
Росс Оливер
Нап
22
€ 1 млн
10
Киркегор Кристиан
Нап
29
€ 0.5 млн
20
Mads Larsen
Нап
-
15
Melker Jonsson
Нап
-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 4, нападающих: 5
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