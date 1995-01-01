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    Силькеборг - результаты

    Город Силькеборг
    Дивизион Дания-Первый дивизион
    Сайт www.sif-support.dk
    Стадион Силькеборг
    Тренер Кент Нильсен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Силькеборг
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:3 Копенгаген
    17 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Силькеборг 0:2 Люнгбю
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:2 Силькеборг
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:2 Виборг
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Хорсенс 3:2 Силькеборг
    13 тур
    		17 октября, понедельник 20:00 Силькеборг 3:3 Рандерс
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:1 Хорсенс
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Рандерс 3:2 Силькеборг
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:0 Орхус
    8 тур
    		2 сентября, пятница 20:00 Копенгаген 1:0 Силькеборг
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:2 Оденсе
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Нордшелланд 0:2 Силькеборг
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 15:00 Виборг 2:0 Силькеборг
    4 тур
    		8 августа, понедельник 20:00 Силькеборг 3:1 Ольборг
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Силькеборг 2:0 Брондбю
    2 тур
    		22 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Силькеборг
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