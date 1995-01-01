Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:00
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|17 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Силькеборг
|0:2
|Люнгбю
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|1:2
|Силькеборг
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|1:2
|Виборг
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|3:2
|Силькеборг
|13 тур
|17 октября, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|3:3
|Рандерс
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:1
|Хорсенс
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|3:2
|Силькеборг
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Орхус
|8 тур
|2 сентября, пятница
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Оденсе
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|0:2
|Силькеборг
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|15:00
|Виборг
|2:0
|Силькеборг
|4 тур
|8 августа, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|3:1
|Ольборг
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|2:0
|Брондбю
|2 тур
|22 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Силькеборг
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:2
|Силькеборг