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Дания. Суперлига
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Силькеборг
Результаты
€ 10,78 млн
Силькеборг - результаты матчей
Силькеборг
Дания. Суперлига
Стадион:
Силькеборг
Сайт:
http://www.sif-support.dk
Тренер:
Кент Нильсен
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Таблица
Дания. Суперлига. 2026/2027
Лига конференций. 2025/2026
Дания. Суперлига. 2025/2026
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Дания. Суперлига. 2024/2025
Дания. Суперлига. 2023/2024
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Дания. Плей-офф. 2017/2018
Дания. Суперлига. 2017/2018
Дания. Плей-офф. 2016/2017
Дания. Суперлига. 2016/2017
Дания. Суперлига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2013
Дания. Супер-Лига. 2012/2013
Дания. Супер-Лига. 2011/2012
Дания. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Дании. 2009/2010
06.11 | 21:00
Силькеборг
1 : 0
Люнгбю
01.11 | 16:00
Оденсе
4 : 1
Силькеборг
25.10 | 16:00
Силькеборг
1 : 1
Нордшелланд
18.10 | 15:00
Сендерийск
4 : 0
Силькеборг
11.10 | 15:00
Силькеборг
3 : 3
Хорсенс
18.09 | 20:00
Люнгбю
0 : 4
Силькеборг
13.09 | 15:00
Силькеборг
1 : 1
Виборг
05.09 | 19:00
Орхус
2 : 2
Силькеборг
30.08 | 15:00
Силькеборг
1 : 1
Мидтьюлланд
24.08 | 20:00
Брондбю
3 : 1
Силькеборг
16.08 | 15:00
Нордшелланд
1 : 0
Силькеборг
10.08 | 20:00
Силькеборг
1 : 0
Оденсе
02.08 | 19:00
Силькеборг
1 : 3
Копенгаген
27.07 | 20:00
Рандерс
1 : 1
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