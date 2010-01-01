Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
10
13
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
9
1
8
8
3
2
0
1
4
2
2
6
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
2
0
0
2
0
8
-8
0
Команда
7
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
35
24
4
7
68
27
41
76
32
18
7
7
46
24
22
61
36
16
12
8
46
26
20
60
34
14
14
6
50
37
13
56
35
13
14
8
53
34
19
53
34
14
11
9
45
33
12
53
34
14
11
9
47
36
11
53
35
15
7
13
52
46
6
52
36
13
12
11
42
45
-3
51
35
11
16
8
50
37
13
49
36
14
7
15
42
49
-7
49
35
13
9
13
52
51
1
48
35
10
15
10
47
49
-2
45
33
8
12
13
32
41
-9
36
35
10
6
19
30
53
-23
36
36
8
11
17
30
56
-26
35
37
6
16
15
39
55
-16
34
34
8
10
16
38
58
-20
34
34
7
7
20
34
61
-27
28
35
4
15
16
28
53
-25
27
Команда
1
3
11
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
0
3
6
2
1
1
0
7
0
7
4
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
11
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
37
7
30
45
16
12
3
1
29
8
21
39
18
10
7
1
27
10
17
37
18
9
7
2
30
11
19
34
17
10
4
3
27
14
13
34
17
10
4
3
31
20
11
34
18
10
3
5
26
14
12
33
17
8
6
3
30
22
8
30
19
9
3
7
27
24
3
30
18
8
6
4
25
22
3
30
16
8
5
3
26
15
11
29
17
6
10
1
31
15
16
28
17
7
6
4
26
23
3
27
18
8
3
7
19
16
3
27
17
7
5
5
23
20
3
26
17
7
4
6
22
22
0
25
19
6
7
6
23
25
-2
25
18
4
8
6
17
26
-9
20
16
4
7
5
19
21
-2
19
18
3
7
8
16
25
-9
16
Команда
1
6
11
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Группа 1
2
6
11
13
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
10
1
7
31
20
11
31
18
6
6
6
21
21
0
24
18
6
5
7
19
16
3
23
16
6
4
6
25
22
3
22
17
4
10
3
19
17
2
22
16
6
4
6
17
16
1
22
18
6
4
8
23
33
-10
22
18
6
3
9
26
28
-2
21
18
5
6
7
19
22
-3
21
18
5
6
7
17
23
-6
21
17
4
7
6
23
23
0
19
17
4
7
6
18
19
-1
19
17
4
5
8
13
20
-7
17
18
2
9
7
17
27
-10
15
18
4
3
11
13
30
-17
15
17
1
8
8
12
28
-16
11
18
0
9
9
16
30
-14
9
17
1
5
11
15
38
-23
8
17
0
3
14
12
39
-27
3
17
0
3
14
4
39
-35
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире