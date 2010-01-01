Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,80 млн

Санта-Фе - турнирная таблица

Богота
Колумбия. Примера А
Стадион:
Эль-Кампин
Сайт:
http://www.santafecorporaciondeportiva.com
Тренер:
Пабло Репетто
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Америка
2
Льянерос
3
Кукута Депортиво
4
Санта-Фе
5
Атлетико Букараманга
6
Атлетико Хуниор
7
Хагуарес де Кордоба
8
Интернасьонал де Богота
9
Депортес Толима
10
Онсе Кальдас
11
Индепендьенте
12
Агилас Дорадас
13
Альянца
14
Депортиво Кали
15
Депортиво Пасто
16
Форталеза
17
Мильонариос
18
Депортиво Перейра
19
Атлетико Насьональ
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
9
1
8
8
3
2
0
1
4
2
2
6
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
2
0
0
2
0
8
-8
0
Команда
1
Атлетико Насьональ
2
Америка
3
Депортиво Кали
4
Онсе Кальдас
5
Мильонариос
6
Депортес Толима
7
Санта-Фе
8
Индепендьенте
9
Агилас Дорадас
10
Атлетико Букараманга
11
Депортиво Пасто
12
Атлетико Хуниор
13
Интернасьонал де Богота
14
Льянерос
15
Бояка Чико
16
Альянца
17
Форталеза
18
Кукута Депортиво
19
Хагуарес де Кордоба
20
Депортиво Перейра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
35
24
4
7
68
27
41
76
32
18
7
7
46
24
22
61
36
16
12
8
46
26
20
60
34
14
14
6
50
37
13
56
35
13
14
8
53
34
19
53
34
14
11
9
45
33
12
53
34
14
11
9
47
36
11
53
35
15
7
13
52
46
6
52
36
13
12
11
42
45
-3
51
35
11
16
8
50
37
13
49
36
14
7
15
42
49
-7
49
35
13
9
13
52
51
1
48
35
10
15
10
47
49
-2
45
33
8
12
13
32
41
-9
36
35
10
6
19
30
53
-23
36
36
8
11
17
30
56
-26
35
37
6
16
15
39
55
-16
34
34
8
10
16
38
58
-20
34
34
7
7
20
34
61
-27
28
35
4
15
16
28
53
-25
27
Команда
1
Льянерос
2
Америка
3
Санта-Фе
4
Атлетико Букараманга
5
Атлетико Хуниор
6
Хагуарес де Кордоба
7
Кукута Депортиво
8
Интернасьонал де Богота
9
Депортес Толима
10
Агилас Дорадас
11
Альянца
12
Атлетико Насьональ
13
Депортиво Кали
14
Депортиво Пасто
15
Депортиво Перейра
16
Индепендьенте
17
Мильонариос
18
Форталеза
19
Бояка Чико
20
Онсе Кальдас
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
0
3
6
2
1
1
0
7
0
7
4
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
1
Атлетико Насьональ
2
Америка
3
Депортиво Кали
4
Мильонариос
5
Депортес Толима
6
Онсе Кальдас
7
Бояка Чико
8
Интернасьонал де Богота
9
Индепендьенте
10
Агилас Дорадас
11
Санта-Фе
12
Атлетико Букараманга
13
Атлетико Хуниор
14
Депортиво Пасто
15
Кукута Депортиво
16
Хагуарес де Кордоба
17
Форталеза
18
Альянца
19
Льянерос
20
Депортиво Перейра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
3
0
37
7
30
45
16
12
3
1
29
8
21
39
18
10
7
1
27
10
17
37
18
9
7
2
30
11
19
34
17
10
4
3
27
14
13
34
17
10
4
3
31
20
11
34
18
10
3
5
26
14
12
33
17
8
6
3
30
22
8
30
19
9
3
7
27
24
3
30
18
8
6
4
25
22
3
30
16
8
5
3
26
15
11
29
17
6
10
1
31
15
16
28
17
7
6
4
26
23
3
27
18
8
3
7
19
16
3
27
17
7
5
5
23
20
3
26
17
7
4
6
22
22
0
25
19
6
7
6
23
25
-2
25
18
4
8
6
17
26
-9
20
16
4
7
5
19
21
-2
19
18
3
7
8
16
25
-9
16
Команда
1
Америка
2
Кукута Депортиво
3
Онсе Кальдас
4
Индепендьенте
5
Агилас Дорадас
6
Альянца
7
Атлетико Букараманга
8
Атлетико Хуниор
9
Депортиво Кали
10
Депортиво Пасто
11
Санта-Фе
12
Форталеза
13
Депортес Толима
14
Мильонариос
15
Льянерос
16
Депортиво Перейра
17
Хагуарес де Кордоба
18
Атлетико Насьональ
19
Интернасьонал де Богота
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Группа 1
1
Атлетико Насьональ
2
Санта-Фе
3
Депортиво Кали
4
Индепендьенте
5
Онсе Кальдас
6
Америка
7
Депортиво Пасто
8
Атлетико Хуниор
9
Атлетико Букараманга
10
Агилас Дорадас
11
Мильонариос
12
Депортес Толима
13
Льянерос
14
Интернасьонал де Богота
15
Альянца
16
Депортиво Перейра
17
Форталеза
18
Кукута Депортиво
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
10
1
7
31
20
11
31
18
6
6
6
21
21
0
24
18
6
5
7
19
16
3
23
16
6
4
6
25
22
3
22
17
4
10
3
19
17
2
22
16
6
4
6
17
16
1
22
18
6
4
8
23
33
-10
22
18
6
3
9
26
28
-2
21
18
5
6
7
19
22
-3
21
18
5
6
7
17
23
-6
21
17
4
7
6
23
23
0
19
17
4
7
6
18
19
-1
19
17
4
5
8
13
20
-7
17
18
2
9
7
17
27
-10
15
18
4
3
11
13
30
-17
15
17
1
8
8
12
28
-16
11
18
0
9
9
16
30
-14
9
17
1
5
11
15
38
-23
8
17
0
3
14
12
39
-27
3
17
0
3
14
4
39
-35
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
6
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
3
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+