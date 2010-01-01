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Колумбия. Примера А
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Санта-Фе
Результаты
€ 2,80 млн
Санта-Фе - результаты матчей
Богота
Колумбия. Примера А
Стадион:
Эль-Кампин
Сайт:
http://www.santafecorporaciondeportiva.com
Тренер:
Пабло Репетто
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Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Кубок Либертадорес. 2014
Южноамериканский Кубок. 2010
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
05.11 | 02:30
Кукута Депортиво
1 : 0
Санта-Фе
30.10 | 04:30
Атлетико Насьональ
2 : 0
Санта-Фе
27.10 | 04:05
Санта-Фе
2 : 1
Атлетико Букараманга
22.10 | 04:20
Санта-Фе
2 : 1
Хагуарес де Кордоба
19.10 | 02:05
Льянерос
1 : 0
Санта-Фе
06.10 | 03:00
Индепендьенте
0 : 1
Санта-Фе
29.09 | 23:30
Депортиво Перейра
1 : 2
Санта-Фе
23.09 | 04:00
Санта-Фе
0 : 1
Депортиво Кали
20.09 | 00:05
Альянца
1 : 4
Санта-Фе
12.09 | 04:30
Санта-Фе
1 : 0
Депортес Толима
06.09 | 02:25
Санта-Фе
2 : 2
Форталеза
03.09 | 04:25
Санта-Фе
3 : 2
Мильонариос
30.08 | 02:30
Атлетико Хуниор
1 : 1
Санта-Фе
23.08 | 02:10
Санта-Фе
0 : 0
Америка
08.08 | 22:00
Санта-Фе
2 : 0
Бояка Чико
03.08 | 04:00
Санта-Фе
2 : 2
Онсе Кальдас
27.07 | 00:05
Агилас Дорадас
2 : 1
Санта-Фе
24.05 | 04:30
Атлетико Хуниор
0 : 0
Санта-Фе
17.05 | 04:30
Санта-Фе
1 : 1
Атлетико Хуниор
13.05 | 04:30
Санта-Фе
4 : 0
Америка
10.05 | 04:20
Америка
1 : 1
Санта-Фе
03.05 | 23:30
Санта-Фе
3 : 1
Интернасьонал де Богота
24.04 | 02:00
Депортиво Пасто
1 : 2
Санта-Фе
19.04 | 22:00
Санта-Фе
5 : 0
Кукута Депортиво
12.04 | 22:00
Мильонариос
1 : 1
Санта-Фе
05.04 | 03:30
Депортес Толима
2 : 2
Санта-Фе
02.04 | 02:30
Санта-Фе
0 : 1
Льянерос
28.03 | 04:10
Атлетико Букараманга
1 : 2
Санта-Фе
24.03 | 00:10
Санта-Фе
2 : 1
Индепендьенте
19.03 | 04:30
Депортиво Кали
1 : 1
Санта-Фе
15.03 | 04:30
Санта-Фе
1 : 1
Альянца
26.02 | 03:00
Санта-Фе
1 : 2
Атлетико Насьональ
23.02 | 00:00
Санта-Фе
2 : 1
Атлетико Хуниор
18.02 | 02:00
Хагуарес де Кордоба
3 : 1
Санта-Фе
14.02 | 04:00
Америка
1 : 0
Санта-Фе
08.02 | 02:20
Форталеза
1 : 1
Санта-Фе
01.02 | 02:10
Бояка Чико
0 : 1
Санта-Фе
29.01 | 02:30
Санта-Фе
2 : 2
Депортиво Перейра
26.01 | 04:20
Онсе Кальдас
1 : 1
Санта-Фе
19.01 | 04:30
Санта-Фе
1 : 1
Агилас Дорадас
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