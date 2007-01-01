Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
16
10
5
41
27
14
58
31
16
8
7
59
33
26
56
31
14
11
6
46
31
15
53
31
14
6
11
35
33
2
48
31
11
11
9
47
45
2
44
27
11
5
11
44
38
6
38
31
10
8
13
30
38
-8
38
27
10
7
10
33
25
8
37
27
8
9
10
29
32
-3
33
27
6
10
11
28
35
-7
28
27
4
7
16
21
48
-27
19
27
3
10
14
21
49
-28
19
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
3
3
32
17
15
30
16
8
5
3
20
15
5
29
14
9
1
4
24
12
12
28
15
7
6
2
24
16
8
27
14
7
4
3
25
13
12
25
14
7
4
3
18
12
6
25
16
7
4
5
15
12
3
25
15
6
5
4
26
23
3
23
16
6
4
6
19
18
1
22
13
5
4
4
18
14
4
19
13
3
6
4
16
18
-2
15
13
3
5
5
10
17
-7
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
21
12
9
29
16
7
5
4
27
16
11
26
16
7
5
4
22
15
7
26
15
7
2
6
20
21
-1
23
16
5
6
5
21
22
-1
21
15
4
4
7
11
20
-9
16
13
3
3
7
8
12
-4
12
13
2
4
7
20
26
-6
10
14
1
6
7
10
21
-11
9
13
1
5
7
11
20
-9
8
14
1
2
11
11
31
-20
5
14
0
4
10
5
31
-26
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире