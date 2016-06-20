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Сейняйоки
Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
ОмаСП
Сайт:
http://www.sjk2007.fi/
Тренер:
Тони Лехтинен
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БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
2016.06.20 14:14
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