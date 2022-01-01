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Лига 1 2025/2026
Команды
ПСЖ
Состав
€ 1,35 млрд
ПСЖ - состав команды
Париж
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Парк де Пренс
Сайт:
http://www.psg.fr
Тренер:
Луис Энрике
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
39
Сафонов Матвей
Вра
27
€ 30 млн
30
Шевалье Люка
Вра
25
€ 25 млн
60
Джеймс Мартин
Вра
18
-
51
Пачо Вильям
Защ
25
€ 80 млн
25
Мендеш Нуну
Защ
24
€ 80 млн
2
Хакими Ашраф
Защ
28
€ 80 млн
6
Забарный Илья
Защ
24
€ 40 млн
5
Маркиньос
Защ
32
€ 28 млн
4
Бералдо Лукас
Защ
22
€ 22 млн
21
Эрнандес Люка
Защ
30
€ 18 млн
12
Динь Люка
Защ
33
€ 6 млн
17
Витинья
Пол
26
€ 140 млн
87
Невеш Жоау
Пол
22
€ 140 млн
14
Дуэ Десир
Пол
21
€ 120 млн
33
Заир-Эмери Варрен
Пол
20
€ 80 млн
11
Аклиуш Магнес
Пол
24
€ 50 млн
8
Руис Фабиан
Пол
30
€ 30 млн
27
Фернандес Дро
Пол
18
€ 10 млн
7
Кварацхелия Хвича
Нап
25
€ 140 млн
10
Дембеле Усман
Нап
29
€ 100 млн
9
Торрес Ферран
Нап
26
€ 50 млн
22
Годтс Мика
Нап
21
€ 35 млн
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 4
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