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Лига 1 2025/2026
Стадион:
Парк де Пренс
Сайт:
http://www.psg.fr
Тренер:
Луис Энрике
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Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Франция. Лига 1. 2026/2027
Лига чемпионов. 2025/2026
Франция. Лига 1. 2025/2026
Клубный чемпионат мира. 2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Франция. Лига 1. 2024/2025
Лига чемпионов. 2023/2024
Франция. Лига 1. 2023/2024
Лига чемпионов. 2022/2023
Франция. Лига 1. 2022/2023
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Лига чемпионов. 2020/2021
Франция. Лига 1. 2020/2021
Лига чемпионов. 2019/2020
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Лига чемпионов. 2017/2018
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Лига чемпионов. 2012/2013
Франция. Лига 1. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Франция. Лига 1. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Франция. Лига 1. 2010/2011
Франция. Лига 1. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2007/2008
03.11 | 23:00
Вильярреал
0 : 6
ПСЖ
20.10 | 22:00
ПСЖ
4 : 2
Барселона
14.10 | 22:00
Манчестер Сити
2 : 4
ПСЖ
09.09 | 22:00
ПСЖ
6 : 1
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Вчера, 23:31
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«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
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Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
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