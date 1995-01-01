- 3 марта
- 21:04 Фото «Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика 10
- 15:45 Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов 3
- 14:33 Саудовский клуб предложил Месси 94 миллиона в год 2
- 14:14 Хакими официально обвинили в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» дал показания 5
- 13:45 Рамос определился со своим будущим в «ПСЖ»
- 2 марта
- 07:56 Адвокат Хакими прокомментировала обвинения марокканца в изнасиловании 1
- 1 марта
- 15:47 Фото Ванда выложила фото без макияжа 8
- 07:21 Видео Жены Месси и Фабрегаса в купальниках позабавились друг с другом 4
- 28 февраля
- 21:40 Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи прокомментировал обвинения в участии в похищении человека
- 20:57 Экс-игрок «Барсы»: «Месси – это два Марадоны. Говорю как человек, игравший с Диего» 3
- 18:08 Мбаппе рассказал, в какой итальянский клуб он готов перейти 1
- 17:46 Роналдо назвал наследника Месси и Роналду 2
- 17:30 В Париже начали расследование дела о похищении и пытках бизнесмена, у которого был компромат на президента «ПСЖ»
- 16:29 Стало известно о реакции Хакими на обвинения в изнасиловании 4
- 11:36 Мбаппе обратился к Месси после признания аргентинца игроком года по версии ФИФА 3
- 07:49 Стало известно, кого Месси поставил на 1-е, 2-е и 3-е места в голосовании The Best 2
- 07:36 Месси прокомментировал победу в премии The Best. Он стал лучшим игроком года
- 01:07 Фото Стало известно, как распределились голоса за лучшего игрока года по версии ФИФА 4
- 00:39 Месси – обладатель премии The Best. Его признали лучшим игроком 2022 года 15
- 27 февраля
- 23:00 Хакими обвинен в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» находится под следствием 6
- 16:12 «ПСЖ» продаст Мбаппе летом, если не продлит с ним контракт 2
- 13:59 Стало известно, кто получит премию The Best как лучший футболист года 7
- 12:53 Мостовой: «Роналду – величайший, Месси – лучший из величайших»
- 12:19 Месси – 1-й игрок, забивший 700 голов за клубы из топ-5 лиг Европы
- 10:40 Видео Тренер «ПСЖ» Гальтье поссорился с фанатом «Марселя»
- 08:47 Мбаппе за 5,5 сезонов стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» 1
- 07:56 Защитник «ПСЖ» выбыл до конца сезона 1
- 00:36 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Марсель» (3:0), у Мбаппе 2+1, у Месси 1+2