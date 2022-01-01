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Лига 1 2025/2026
Стадион:
Парк де Пренс
Сайт:
http://www.psg.fr
Тренер:
Луис Энрике
Состав
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Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
Вчера, 13:19
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
Вчера, 12:49
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
Вчера, 11:16
13
Лига 1 Франция: шансы «ПСЖ» и «Труа» на победу в матче 10 тура
Вчера, 10:18
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
5 ноября
5
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
4 ноября
4
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Черчесов отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
3 ноября
1
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Вильярреал» – «ПСЖ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Вильярреала» и «ПСЖ» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Видео
«ПСЖ» попытался жестко напугать Сафонова – его реакция
1 ноября
2
Заявление Сафонова после матча с «Гавром»
31 октября
2
Сафонов получил оценку за игру с «Гавром»
31 октября
5
Две страны поставили Сафонова на 1-е место в голосовании за трофей Яшина
31 октября
4
Стало известно, сколько баллов набрал Сафонов в голосовании за трофей имени Льва Яшина
31 октября
Стала известна оценка Сафонова за игру с «Гавром»
30 октября
4
Луис Энрике установил рекорд по победам в «ПСЖ» среди тренеров
30 октября
2
Лига 1. 3 гола и 2 ассиста Хакими принесли «ПСЖ» крупную победу над «Гавром» (5:1)
30 октября
4
Акинфеев отреагировал на 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
30 октября
«Гавр» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Семин оценил 4-е место Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира
30 октября
2
Экс-вратарь «ПСЖ» – о Сафонове: «Не может как следует закрывать ближний угол»
30 октября
5
Представитель от Беларуси не поддержал Сафонова в голосовании за приз лучшему вратарю года
29 октября
1
Байдачный – о 4-м месте Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира: «Кто даст награду русскому?»
29 октября
4
Канчельскис – о 4-м месте Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира: «Европа против нас»
29 октября
5
1
2
3
4
5
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
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