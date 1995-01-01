Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|22
|7
|7
|99:42
|+57
|73
|2.
|Рапид В
|36
|19
|10
|7
|68:38
|+30
|67
|3.
|Альтах
|36
|17
|8
|11
|50:49
|+1
|59
|4.
|Штурм
|36
|16
|10
|10
|57:41
|+16
|58
|5.
|Вольфсберг
|36
|16
|4
|16
|44:50
|-6
|52
|6.
|Рид
|36
|12
|8
|16
|49:51
|-2
|44
|7.
|Аустрия В
|36
|10
|13
|13
|45:51
|-6
|43
|8.
|Грёдиг
|36
|10
|7
|19
|46:65
|-19
|37
|9.
|Адмира
|36
|7
|13
|16
|32:61
|-29
|34
|10.
|Винер-Нойштадт
|36
|7
|8
|21
|37:79
|-42
|29
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|18
|13
|1
|4
|59:19
|+40
|40
|2.
|Альтах
|18
|12
|3
|3
|33:16
|+17
|39
|3.
|Вольфсберг
|18
|11
|2
|5
|27:18
|+9
|35
|4.
|Рапид В
|18
|10
|5
|3
|34:13
|+21
|35
|5.
|Штурм
|18
|8
|6
|4
|33:23
|+10
|30
|6.
|Аустрия В
|18
|7
|6
|5
|26:21
|+5
|27
|7.
|Рид
|18
|7
|5
|6
|32:22
|+10
|26
|8.
|Грёдиг
|18
|6
|4
|8
|25:25
|0
|22
|9.
|Винер-Нойштадт
|18
|5
|4
|9
|23:34
|-11
|19
|10.
|Адмира
|18
|3
|8
|7
|16:28
|-12
|17
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|18
|9
|6
|3
|40:23
|+17
|33
|2.
|Рапид В
|18
|9
|5
|4
|34:25
|+9
|32
|3.
|Штурм
|18
|8
|4
|6
|24:18
|+6
|28
|4.
|Альтах
|18
|5
|5
|8
|17:33
|-16
|20
|5.
|Рид
|18
|5
|3
|10
|17:29
|-12
|18
|6.
|Вольфсберг
|18
|5
|2
|11
|17:32
|-15
|17
|7.
|Адмира
|18
|4
|5
|9
|16:33
|-17
|17
|8.
|Аустрия В
|18
|3
|7
|8
|19:30
|-11
|16
|9.
|Грёдиг
|18
|4
|3
|11
|21:40
|-19
|15
|10.
|Винер-Нойштадт
|18
|2
|4
|12
|14:45
|-31
|10