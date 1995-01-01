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    Винер-Нойштадт - таблица

    Город Винер-Нойштадт
    Дивизион Австрия-Первая Лига
    Сайт www.fcmagna.at
    Стадион Винер Нойштадт
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 36 22 7 7 99:42 +57 73
    2. Рапид В 36 19 10 7 68:38 +30 67
    3. Альтах 36 17 8 11 50:49 +1 59
    4. Штурм 36 16 10 10 57:41 +16 58
    5. Вольфсберг 36 16 4 16 44:50 -6 52
    6. Рид 36 12 8 16 49:51 -2 44
    7. Аустрия В 36 10 13 13 45:51 -6 43
    8. Грёдиг 36 10 7 19 46:65 -19 37
    9. Адмира 36 7 13 16 32:61 -29 34
    10. Винер-Нойштадт 36 7 8 21 37:79 -42 29
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 18 13 1 4 59:19 +40 40
    2. Альтах 18 12 3 3 33:16 +17 39
    3. Вольфсберг 18 11 2 5 27:18 +9 35
    4. Рапид В 18 10 5 3 34:13 +21 35
    5. Штурм 18 8 6 4 33:23 +10 30
    6. Аустрия В 18 7 6 5 26:21 +5 27
    7. Рид 18 7 5 6 32:22 +10 26
    8. Грёдиг 18 6 4 8 25:25 0 22
    9. Винер-Нойштадт 18 5 4 9 23:34 -11 19
    10. Адмира 18 3 8 7 16:28 -12 17
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 18 9 6 3 40:23 +17 33
    2. Рапид В 18 9 5 4 34:25 +9 32
    3. Штурм 18 8 4 6 24:18 +6 28
    4. Альтах 18 5 5 8 17:33 -16 20
    5. Рид 18 5 3 10 17:29 -12 18
    6. Вольфсберг 18 5 2 11 17:32 -15 17
    7. Адмира 18 4 5 9 16:33 -17 17
    8. Аустрия В 18 3 7 8 19:30 -11 16
    9. Грёдиг 18 4 3 11 21:40 -19 15
    10. Винер-Нойштадт 18 2 4 12 14:45 -31 10
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