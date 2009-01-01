Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
22
7
7
99
42
57
73
36
19
10
7
68
38
30
67
36
17
8
11
50
49
1
59
36
16
10
10
57
41
16
58
36
16
4
16
44
50
-6
52
36
12
8
16
49
51
-2
44
36
10
13
13
45
51
-6
43
36
10
7
19
46
65
-19
37
36
7
13
16
32
61
-29
34
36
7
8
21
37
79
-42
29
Команда
2
3
5
6
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
1
4
59
19
40
40
18
12
3
3
33
16
17
39
18
10
5
3
34
13
21
35
18
11
2
5
27
18
9
35
18
8
6
4
33
23
10
30
18
7
6
5
26
21
5
27
18
7
5
6
32
22
10
26
18
6
4
8
25
25
0
22
18
5
4
9
23
34
-11
19
18
3
8
7
16
28
-12
17
Команда
2
3
4
5
7
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
9
6
3
40
23
17
33
18
9
5
4
34
25
9
32
18
8
4
6
24
18
6
28
18
5
5
8
17
33
-16
20
18
5
3
10
17
29
-12
18
18
5
2
11
17
32
-15
17
18
4
5
9
16
33
-17
17
18
3
7
8
19
30
-11
16
18
4
3
11
21
40
-19
15
18
2
4
12
14
45
-31
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире