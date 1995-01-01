Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|21
|11
|4
|71:33
|+38
|74
|2.
|Рапид В
|36
|20
|5
|11
|66:42
|+24
|65
|3.
|Аустрия В
|36
|17
|8
|11
|65:48
|+17
|59
|4.
|Адмира
|36
|13
|11
|12
|45:51
|-6
|50
|5.
|Штурм
|36
|12
|12
|12
|40:40
|0
|48
|6.
|Вольфсберг
|36
|11
|10
|15
|33:36
|-3
|43
|7.
|Рид
|36
|11
|9
|16
|36:52
|-16
|42
|8.
|Альтах
|36
|11
|7
|18
|39:49
|-10
|40
|9.
|Маттерсбург
|36
|10
|9
|17
|40:70
|-30
|39
|10.
|Грёдиг
|36
|9
|8
|19
|42:56
|-14
|35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|18
|14
|3
|1
|45:15
|+30
|45
|2.
|Рапид В
|18
|12
|2
|4
|35:20
|+15
|38
|3.
|Рид
|18
|10
|2
|6
|17:17
|0
|32
|4.
|Вольфсберг
|18
|9
|5
|4
|25:17
|+8
|32
|5.
|Штурм
|18
|7
|9
|2
|26:16
|+10
|30
|6.
|Аустрия В
|18
|8
|5
|5
|30:25
|+5
|29
|7.
|Альтах
|18
|7
|4
|7
|21:20
|+1
|25
|8.
|Адмира
|18
|6
|6
|6
|18:21
|-3
|24
|9.
|Грёдиг
|18
|6
|5
|7
|26:25
|+1
|23
|10.
|Маттерсбург
|18
|6
|4
|8
|20:38
|-18
|22
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аустрия В
|18
|9
|3
|6
|35:23
|+12
|30
|2.
|Зальцбург
|18
|7
|8
|3
|26:18
|+8
|29
|3.
|Рапид В
|18
|8
|3
|7
|31:22
|+9
|27
|4.
|Адмира
|18
|7
|5
|6
|27:30
|-3
|26
|5.
|Штурм
|18
|5
|3
|10
|14:24
|-10
|18
|6.
|Маттерсбург
|18
|4
|5
|9
|20:32
|-12
|17
|7.
|Альтах
|18
|4
|3
|11
|18:29
|-11
|15
|8.
|Грёдиг
|18
|3
|3
|12
|16:31
|-15
|12
|9.
|Вольфсберг
|18
|2
|5
|11
|8:19
|-11
|11
|10.
|Рид
|18
|1
|7
|10
|19:35
|-16
|10