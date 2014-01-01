Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
21
11
4
71
33
38
74
36
20
5
11
66
42
24
65
36
17
8
11
65
48
17
59
36
13
11
12
45
51
-6
50
36
12
12
12
40
40
0
48
36
11
10
15
33
36
-3
43
36
11
9
16
36
52
-16
42
36
11
7
18
39
49
-10
40
36
10
9
17
40
70
-30
39
36
9
8
19
42
56
-14
35
Команда
2
4
6
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
3
1
45
15
30
45
18
12
2
4
35
20
15
38
18
9
5
4
25
17
8
32
18
10
2
6
17
17
0
32
18
7
9
2
26
16
10
30
18
8
5
5
30
25
5
29
18
7
4
7
21
20
1
25
18
6
6
6
18
21
-3
24
18
6
5
7
26
25
1
23
18
6
4
8
20
38
-18
22
Команда
1
3
4
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
9
3
6
35
23
12
30
18
7
8
3
26
18
8
29
18
8
3
7
31
22
9
27
18
7
5
6
27
30
-3
26
18
5
3
10
14
24
-10
18
18
4
5
9
20
32
-12
17
18
4
3
11
18
29
-11
15
18
3
3
12
16
31
-15
12
18
2
5
11
8
19
-11
11
18
1
7
10
19
35
-16
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире