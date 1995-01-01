Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грёдиг - таблица

    Город Грёдиг
    Дивизион Австрия-Первая Лига
    Стадион Унтерсберг-Арена
    Тренер Петер Шоттель
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 36 21 11 4 71:33 +38 74
    2. Рапид В 36 20 5 11 66:42 +24 65
    3. Аустрия В 36 17 8 11 65:48 +17 59
    4. Адмира 36 13 11 12 45:51 -6 50
    5. Штурм 36 12 12 12 40:40 0 48
    6. Вольфсберг 36 11 10 15 33:36 -3 43
    7. Рид 36 11 9 16 36:52 -16 42
    8. Альтах 36 11 7 18 39:49 -10 40
    9. Маттерсбург 36 10 9 17 40:70 -30 39
    10. Грёдиг 36 9 8 19 42:56 -14 35
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зальцбург 18 14 3 1 45:15 +30 45
    2. Рапид В 18 12 2 4 35:20 +15 38
    3. Рид 18 10 2 6 17:17 0 32
    4. Вольфсберг 18 9 5 4 25:17 +8 32
    5. Штурм 18 7 9 2 26:16 +10 30
    6. Аустрия В 18 8 5 5 30:25 +5 29
    7. Альтах 18 7 4 7 21:20 +1 25
    8. Адмира 18 6 6 6 18:21 -3 24
    9. Грёдиг 18 6 5 7 26:25 +1 23
    10. Маттерсбург 18 6 4 8 20:38 -18 22
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Аустрия В 18 9 3 6 35:23 +12 30
    2. Зальцбург 18 7 8 3 26:18 +8 29
    3. Рапид В 18 8 3 7 31:22 +9 27
    4. Адмира 18 7 5 6 27:30 -3 26
    5. Штурм 18 5 3 10 14:24 -10 18
    6. Маттерсбург 18 4 5 9 20:32 -12 17
    7. Альтах 18 4 3 11 18:29 -11 15
    8. Грёдиг 18 3 3 12 16:31 -15 12
    9. Вольфсберг 18 2 5 11 8:19 -11 11
    10. Рид 18 1 7 10 19:35 -16 10
    • Читайте нас: 
    11