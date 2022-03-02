- 2 марта 2022
- 00:29 «Ференцварош» Черчесова обыграл «Гонвед» и вышел в полуфинал Кубка Венгрии 1
- 17 июля 2021
- 14:32 Товарищеский матч. «Ростов» проиграл венгерскому «Гонведу» 5
- 4 июля 2021
- 22:51 Фото «Ростов» на втором сборе в Австрии сыграет с «Локомотивом», «Партизаном» и «Бернли» 1
- 4 июня 2020
- 08:36 Видео «Гонвед» стал обладателем Кубка Венгрии 1
- 27 февраля 2020
- 15:22 Венгерский «Гонвед» отстранил от работы итальянского тренера Саннино из-за короновируса 3
- 1 августа 2019
- 22:47 Фото В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
- 29 июня 2019
- 13:50 Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Гонвед» благодаря голам Мевли, Эрнани и Джорджевича 6
- 11 июня 2019
- 13:29 «Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой» 5