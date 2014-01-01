Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
7
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
8
0
8
6
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Команда
2
8
14
15
17
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
18
1
6
49
19
30
55
25
14
5
6
37
19
18
47
27
13
8
6
39
26
13
47
28
11
9
8
41
28
13
42
25
10
11
4
41
30
11
41
26
12
5
9
39
32
7
41
27
10
9
8
31
24
7
39
25
9
11
5
36
27
9
38
26
11
5
10
39
37
2
38
26
8
12
6
36
26
10
36
27
8
12
7
36
38
-2
36
27
10
6
11
36
40
-4
36
26
9
9
8
30
35
-5
36
27
6
12
9
27
32
-5
30
28
6
12
10
32
39
-7
30
26
6
7
13
29
46
-17
25
25
7
4
14
21
38
-17
25
28
5
10
13
31
50
-19
25
27
4
10
13
19
42
-23
22
25
2
10
13
19
40
-21
16
Команда
1
2
4
6
10
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
7
0
7
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
3
8
11
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
27
13
14
33
11
10
1
0
26
4
22
31
12
9
3
0
23
5
18
30
14
7
5
2
22
9
13
26
12
7
3
2
26
16
10
24
13
6
6
1
17
9
8
24
12
7
2
3
17
6
11
23
13
6
5
2
22
12
10
23
13
6
5
2
22
16
6
23
14
7
2
5
21
17
4
23
14
6
4
4
18
14
4
22
14
6
4
4
22
20
2
22
15
6
4
5
20
20
0
22
14
6
2
6
16
15
1
20
14
5
5
4
18
19
-1
20
11
4
6
1
21
8
13
18
13
4
5
4
17
18
-1
17
15
3
7
5
13
20
-7
16
12
2
7
3
14
14
0
13
12
1
5
6
11
20
-9
8
Команда
1
4
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Группа 1
5
6
12
15
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
0
6
23
15
8
24
12
5
3
4
18
15
3
18
15
4
6
5
15
18
-3
18
13
3
8
2
15
14
1
17
13
5
2
6
14
14
0
17
15
4
5
6
13
18
-5
17
14
4
4
6
19
19
0
16
12
5
1
6
17
17
0
16
12
4
4
4
12
16
-4
16
13
4
4
5
20
25
-5
16
14
4
3
7
14
15
-1
15
12
3
6
3
14
15
-1
15
12
3
5
4
12
13
-1
14
14
2
7
5
14
22
-8
13
14
0
8
6
14
25
-11
8
13
1
5
7
8
20
-12
8
15
1
5
9
14
32
-18
8
12
1
3
8
6
22
-16
6
11
0
3
8
9
26
-17
3
13
0
2
11
4
32
-28
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире