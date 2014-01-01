Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4 млн

Депортиво Кали - турнирная таблица

Кали
Колумбия. Примера А
Стадион:
Эстадио Депортиво Кали
Сайт:
http://www.deportivocali.com.co/
Тренер:
Альберто Гамеро
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Америка
2
Санта-Фе
3
Интернасьонал де Богота
4
Льянерос
5
Онсе Кальдас
6
Агилас Дорадас
7
Альянца
8
Атлетико Букараманга
9
Атлетико Насьональ
10
Атлетико Хуниор
11
Депортес Толима
12
Депортиво Кали
13
Депортиво Пасто
14
Индепендьенте
15
Кукута Депортиво
16
Форталеза
17
Мильонариос
18
Депортиво Перейра
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
8
0
8
6
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Команда
1
Атлетико Насьональ
2
Америка
3
Депортес Толима
4
Мильонариос
5
Онсе Кальдас
6
Индепендьенте
7
Депортиво Кали
8
Санта-Фе
9
Атлетико Хуниор
10
Атлетико Букараманга
11
Интернасьонал де Богота
12
Депортиво Пасто
13
Агилас Дорадас
14
Льянерос
15
Форталеза
16
Хагуарес де Кордоба
17
Бояка Чико
18
Кукута Депортиво
19
Альянца
20
Депортиво Перейра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
18
1
6
49
19
30
55
25
14
5
6
37
19
18
47
27
13
8
6
39
26
13
47
28
11
9
8
41
28
13
42
25
10
11
4
41
30
11
41
26
12
5
9
39
32
7
41
27
10
9
8
31
24
7
39
25
9
11
5
36
27
9
38
26
11
5
10
39
37
2
38
26
8
12
6
36
26
10
36
27
8
12
7
36
38
-2
36
27
10
6
11
36
40
-4
36
26
9
9
8
30
35
-5
36
27
6
12
9
27
32
-5
30
28
6
12
10
32
39
-7
30
26
6
7
13
29
46
-17
25
25
7
4
14
21
38
-17
25
28
5
10
13
31
50
-19
25
27
4
10
13
19
42
-23
22
25
2
10
13
19
40
-21
16
Команда
1
Санта-Фе
2
Америка
3
Интернасьонал де Богота
4
Льянерос
5
Агилас Дорадас
6
Альянца
7
Атлетико Букараманга
8
Атлетико Насьональ
9
Атлетико Хуниор
10
Бояка Чико
11
Депортес Толима
12
Депортиво Кали
13
Депортиво Пасто
14
Депортиво Перейра
15
Индепендьенте
16
Кукута Депортиво
17
Мильонариос
18
Форталеза
19
Хагуарес де Кордоба
20
Онсе Кальдас
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
7
0
7
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
1
Депортес Толима
2
Атлетико Насьональ
3
Америка
4
Мильонариос
5
Онсе Кальдас
6
Депортиво Кали
7
Бояка Чико
8
Санта-Фе
9
Интернасьонал де Богота
10
Индепендьенте
11
Форталеза
12
Атлетико Хуниор
13
Хагуарес де Кордоба
14
Депортиво Пасто
15
Агилас Дорадас
16
Атлетико Букараманга
17
Кукута Депортиво
18
Альянца
19
Льянерос
20
Депортиво Перейра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
27
13
14
33
11
10
1
0
26
4
22
31
12
9
3
0
23
5
18
30
14
7
5
2
22
9
13
26
12
7
3
2
26
16
10
24
13
6
6
1
17
9
8
24
12
7
2
3
17
6
11
23
13
6
5
2
22
12
10
23
13
6
5
2
22
16
6
23
14
7
2
5
21
17
4
23
14
6
4
4
18
14
4
22
14
6
4
4
22
20
2
22
15
6
4
5
20
20
0
22
14
6
2
6
16
15
1
20
14
5
5
4
18
19
-1
20
11
4
6
1
21
8
13
18
13
4
5
4
17
18
-1
17
15
3
7
5
13
20
-7
16
12
2
7
3
14
14
0
13
12
1
5
6
11
20
-9
8
Команда
1
Америка
2
Онсе Кальдас
3
Агилас Дорадас
4
Альянца
5
Атлетико Букараманга
6
Атлетико Насьональ
7
Атлетико Хуниор
8
Депортес Толима
9
Депортиво Кали
10
Депортиво Пасто
11
Индепендьенте
12
Интернасьонал де Богота
13
Кукута Депортиво
14
Льянерос
15
Санта-Фе
16
Форталеза
17
Мильонариос
18
Депортиво Перейра
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Группа 1
1
Атлетико Насьональ
2
Индепендьенте
3
Атлетико Букараманга
4
Онсе Кальдас
5
Америка
6
Льянерос
7
Мильонариос
8
Атлетико Хуниор
9
Агилас Дорадас
10
Депортиво Пасто
11
Депортиво Кали
12
Санта-Фе
13
Депортес Толима
14
Интернасьонал де Богота
15
Форталеза
16
Депортиво Перейра
17
Кукута Депортиво
18
Альянца
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
0
6
23
15
8
24
12
5
3
4
18
15
3
18
15
4
6
5
15
18
-3
18
13
3
8
2
15
14
1
17
13
5
2
6
14
14
0
17
15
4
5
6
13
18
-5
17
14
4
4
6
19
19
0
16
12
5
1
6
17
17
0
16
12
4
4
4
12
16
-4
16
13
4
4
5
20
25
-5
16
14
4
3
7
14
15
-1
15
12
3
6
3
14
15
-1
15
12
3
5
4
12
13
-1
14
14
2
7
5
14
22
-8
13
14
0
8
6
14
25
-11
8
13
1
5
7
8
20
-12
8
15
1
5
9
14
32
-18
8
12
1
3
8
6
22
-16
6
11
0
3
8
9
26
-17
3
13
0
2
11
4
32
-28
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+