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Колумбия. Примера А
Команды
Депортиво Кали
Состав
€ 4 млн
Депортиво Кали - состав команды
Кали
Колумбия. Примера А
Стадион:
Эстадио Депортиво Кали
Сайт:
http://www.deportivocali.com.co/
Тренер:
Альберто Гамеро
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Галлезе Педро
Вра
36
€ 0.35 млн
38
Alejandro Rodríguez
Вра
-
28
Орехуэла Луис
Защ
31
€ 0.3 млн
24
Kalazan Suárez
Защ
-
28
Edwin Velasco
Защ
-
4
Fernando Álvarez
Защ
-
2
José Moya
Защ
-
15
Leyser Chaverra Renteria
Защ
-
16
Keimer Sandoval
Защ
-
10
Рейносо Эмануэль
Пол
30
€ 0.9 млн
5
Куэльяр Густаво
Пол
33
€ 0.7 млн
8
Daniel Giraldo
Пол
-
21
Nicolás Benedetti
Пол
-
14
Маньома Алексис
Нап
23
€ 1.2 млн
20
Белло Эдуард
Нап
31
€ 0.65 млн
18
Уртадо Авилес
Нап
39
€ 0.05 млн
70
Бакка Карлос
Нап
40
€ 0.05 млн
23
Steven Rodríguez
Нап
-
9
Juan Dinenno
Нап
-
Всего игроков: 19, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 4, нападающих: 6
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