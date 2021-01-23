- 23 января 2021
- 09:21 El País: у двух футболистов «Корнельи» выявили коронавирус на следующий день после матча с «Барсой» 1
- 22 января 2021
- 21:36 «Барселона» в основное время матчей не реализовала четыре пенальти подряд 3
- 07:56 Рамон из «Корнельи» – первый вратарь, отразивший два пенальти в матче с «Барселоной» 1
- 01:38 Кубок Испании. Голы Дембеле и Брайтвайта в овертайме вывели «Барселону» в 1/8 финала; «Атлетик» выбил «Ибицу» 1
- 7 января 2021
- 08:55 «Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд 4
- 6 января 2021
- 21:54 Кубок Испании. «Атлетико» проиграл клубу третьего дивизиона «Корнелья» 5