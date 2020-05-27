- 27 мая 2020
- 14:45 Полуфиналы Кубка Германии пройдут 9 и 10 июня
- 4 марта 2020
- 00:44 Кубок Германии. «Бавария» победила «Шальке» и вышла в полуфинал, «Фортуна» вылетела от «Саарбрюккена» 1
- 10 февраля 2020
- 07:35 Жеребьевка Кубка Германии. «Бавария» сыграет с «Шальке» и другие пары 1/4 финала
- 30 октября 2019
- 00:40 Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»
- 2 марта 2019
- 06:48 «Урал» – «Зенит»: уральцы ни разу не обыгрывали гостей в чемпионате России 3