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Германия. Третья Лига
Команды
Саарбрюккен
Состав
€ 5 млн
Саарбрюккен - состав команды
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига
Стадион:
Людвигспаркштадион
Сайт:
http://www.fc-saarbruecken.de/
Тренер:
Рюдигер Зиль
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Биньетти Маттео
Вра
22
€ 0.6 млн
13
Менцель Филлип
Вра
28
€ 0.4 млн
21
Никиш Йонас
Вра
22
€ 0.125 млн
4
Вут Симен
Защ
26
€ 0.4 млн
32
Бормут Робин
Защ
30
€ 0.35 млн
4
Сонненберг Свен
Защ
27
€ 0.3 млн
33
Шумахер Тилль
Защ
28
€ 0.175 млн
8
Зейтц Мануэль
Защ
36
€ 0.1 млн
21
Mladen Cvjetinović
Защ
-
18
Lasse Wilhelm
Защ
-
3
Anton Bäuerle
Защ
-
6
Сонтхаймер Патрик
Пол
28
€ 0.45 млн
5
Кран Элайджа
Пол
23
€ 0.4 млн
19
Василиадис Себастьян
Пол
28
€ 0.35 млн
15
Камара Абдулайе
Пол
21
€ 0.3 млн
8
Гюрпюз Гекдениз
Пол
20
€ 0.25 млн
5
Daniel Gleiber
Пол
-
7
Calogero Rizzuto
Пол
-
25
Amine Naifi
Пол
-
16
Lee Seung-joon
Пол
-
26
Amine Groune
Пол
-
20
Пик Флориан
Нап
31
€ 0.5 млн
10
Кюльветтер Кристиан
Нап
30
€ 0.3 млн
17
Нанкиши Абденего
Нап
24
€ 0.3 млн
9
Брюнкер Кай
Нап
32
€ 0.3 млн
11
Мультауп Маурице
Нап
29
€ 0.275 млн
24
Воллшлагер Лука
Нап
23
€ 0.15 млн
30
Dominic Baumann
Нап
-
28
Niko Bretschneider
Нап
-
33
Kevin Broll
Нап
-
10
Kasim Rabihic
Нап
-
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
Нап
-
1
Tim Paterok
Нап
-
22
Kaan Caliskaner
Нап
-
31
Richard Neudecker
Нап
-
29
Alexander Staff
Нап
-
39
Patrick Schmidt
Нап
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 16
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