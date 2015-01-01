Турниры:
Россия. Первая лига (2022/2023)
|20 тур
|25 ноября, пятница
|19:00
|Арсенал
|0:5
|Балтика
|19 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:00
|Акрон
|0:0
|Арсенал
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Арсенал
|3:1
|Краснодар-2
|17 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|КАМАЗ
|0:1
|Арсенал
|16 тур
|28 октября, пятница
|19:00
|Шинник
|2:1
|Арсенал
|15 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|3:2
|Волгарь
|14 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Велес
|1:0
|Арсенал
|13 тур
|10 октября, понедельник
|19:30
|Арсенал
|0:2
|Алания
|12 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Рубин
|1:2
|Арсенал
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|2:0
|Волга
|10 тур
|19 сентября, понедельник
|20:00
|Кубань
|2:1
|Арсенал
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|2:1
|Нефтехимик
|8 тур
|2 сентября, пятница
|16:00
|Уфа
|0:2
|Арсенал
|7 тур
|29 августа, понедельник
|20:00
|Арсенал
|2:2
|Енисей
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Родина
|1:1
|Арсенал
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|1:1
|Динамо Мх
|4 тур
|8 августа, понедельник
|20:00
|Балтика
|1:0
|Арсенал
|3 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Арсенал
|1:1
|Акрон
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Краснодар-2
|0:3
|Арсенал
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|3:2
|СКА-Хабаровск