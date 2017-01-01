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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Арсенал
Результаты
€ 9 млн
Арсенал - результаты матчей
Тула
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Арсенал
Сайт:
http://arsenaltula.ru/
Тренер:
Александр Шмаров
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. PARI Первая лига. 2026/2027
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Россия. PARI Первая лига. 2025/2026
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Россия. Первая лига. 2024/2025
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Россия. Премьер-лига. 2014/2015
Россия. ФНЛ. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013
13.09 | 17:00
Арсенал
2 : 2
СКА-Хабаровск
05.09 | 16:00
Волга
3 : 0
Арсенал
29.08 | 17:00
Арсенал
2 : 2
Урал
24.08 | 19:30
Велес
2 : 0
Арсенал
20.08 | 18:30
Арсенал
2 : 1
Ротор
15.08 | 16:00
Ленинградец
0 : 0
Арсенал
08.08 | 17:00
Шинник
2 : 2
Арсенал
02.08 | 15:00
Арсенал
1 : 0
Торпедо
26.07 | 18:00
Сочи
5 : 0
Арсенал
19.07 | 19:00
Арсенал
0 : 1
Нефтехимик
13.07 | 19:30
Арсенал
2 : 1
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