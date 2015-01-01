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    Арсенал - результаты

    Город Тула
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://arsenaltula.ru/
    Стадион Арсенал
    Тренер Александр Сторожук
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		25 ноября, пятница 19:00 Арсенал 0:5 Балтика
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 15:00 Акрон 0:0 Арсенал
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Арсенал 3:1 Краснодар-2
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 КАМАЗ 0:1 Арсенал
    16 тур
    		28 октября, пятница 19:00 Шинник 2:1 Арсенал
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Арсенал 3:2 Волгарь
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 14:00 Велес 1:0 Арсенал
    13 тур
    		10 октября, понедельник 19:30 Арсенал 0:2 Алания
    12 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Рубин 1:2 Арсенал
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Арсенал 2:0 Волга
    10 тур
    		19 сентября, понедельник 20:00 Кубань 2:1 Арсенал
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Арсенал 2:1 Нефтехимик
    8 тур
    		2 сентября, пятница 16:00 Уфа 0:2 Арсенал
    7 тур
    		29 августа, понедельник 20:00 Арсенал 2:2 Енисей
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Родина 1:1 Арсенал
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 Арсенал 1:1 Динамо Мх
    4 тур
    		8 августа, понедельник 20:00 Балтика 1:0 Арсенал
    3 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Арсенал 1:1 Акрон
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Краснодар-2 0:3 Арсенал
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 18:00 Арсенал 3:2 СКА-Хабаровск
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