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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Состав
€ 9 млн
Арсенал - состав команды
Тула
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Арсенал
Сайт:
http://arsenaltula.ru/
Тренер:
Александр Шмаров
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
18
Цулая Михаил
Вра
21
€ 0.5 млн
42
Мелихов Александр
Вра
28
€ 0.15 млн
36
Левашов Михаил
Вра
34
€ 0.05 млн
39
Холин Матвей
Вра
19
-
31
Большаков Кирилл
Защ
26
€ 0.55 млн
24
Гоцук Кирилл
Защ
34
€ 0.4 млн
4
Пенчиков Даниил
Защ
28
€ 0.4 млн
44
Исаенко Олег
Защ
26
€ 0.25 млн
82
Алехин Александр
Защ
21
€ 0.25 млн
5
Крашевский Ярослав
Защ
22
€ 0.25 млн
45
Кармаев Никита
Защ
26
€ 0.225 млн
50
Denis Grigoriev
Защ
-
10
Жигулев Илья
Пол
30
€ 0.5 млн
99
Гулиев Аяз
Пол
29
€ 0.35 млн
8
Шамкин Даниил
Пол
24
€ 0.35 млн
21
Раздорских Никита
Пол
26
€ 0.3 млн
14
Брнович Милош
Пол
26
€ 0.3 млн
17
Горбунов Игорь
Пол
31
€ 0.275 млн
35
Енин Иван
Пол
32
€ 0.25 млн
25
Бирюков Артем
Пол
20
€ 0.2 млн
77
Плотников Даниил
Пол
20
€ 0.2 млн
52
Кузин Артем
Пол
29
-
19
Глушков Никита
Нап
27
€ 0.9 млн
19
Глушков Никита
Нап
32
€ 0.7 млн
7
Рейес Эдарлин
Нап
28
€ 0.5 млн
11
Магомедов Рашид
Нап
29
€ 0.5 млн
9
Давидян Давид
Нап
28
€ 0.4 млн
27
Мирзов Резиуан
Нап
33
€ 0.35 млн
23
Мелекесцев Тимур
Нап
25
€ 0.3 млн
22
Уридия Георгий
Нап
24
€ 0.25 млн
75
Жамалетдинов Тимур
Нап
29
€ 0.2 млн
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 9
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