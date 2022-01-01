Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шотландия. Премьер-лига
Команды
Абердин
Состав
€ 11 млн
Абердин - состав команды
Абердин
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Питтодри
Сайт:
http://www.afc.co.uk/
Тренер:
Барри Робсон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
27
Мюллер Мариус
Вра
33
€ 0.7 млн
99
Бротвейт Пер
Вра
30
€ 0.5 млн
30
Клейн Даниэль
Вра
25
€ 0.15 млн
24
Тоберс Кристерс
Защ
25
€ 0.8 млн
23
Майо Льюис
Защ
26
€ 0.6 млн
5
Кнустер Матс
Защ
27
€ 0.6 млн
26
Макинтайр Том
Защ
27
€ 0.5 млн
3
Фрейм Митчел
Защ
20
€ 0.3 млн
24
Гиннес-Уокер Неста
Защ
26
€ 0.3 млн
26
Хаппе Дэн
Защ
27
€ 0.3 млн
2
Девлин Ники
Защ
32
€ 0.2 млн
4
Шинни Грэм
Защ
35
€ 0.1 млн
25
Ронан Коннор
Пол
28
€ 1.2 млн
10
Бридль Александер
Пол
24
€ 0.7 млн
18
Палаверса Анте
Пол
26
€ 0.55 млн
32
Арему Афиз
Пол
26
€ 0.5 млн
28
Кадден Крис
Пол
29
€ 0.5 млн
8
Лайонс Брэд
Пол
29
€ 0.35 млн
17
Армстронг Стюарт
Пол
34
€ 0.2 млн
7
Йогейн Тони
Пол
20
€ 0.2 млн
6
Нильсен Сиверт Хельтне
Пол
34
€ 0.125 млн
40
Findlay Marshall
Пол
-
16
Dylan Lobban
Пол
-
22
Jack Milne
Пол
-
11
Nicolas Milanovic
Пол
-
14
Kenan Bilalovic
Пол
-
15
Нисбет Кевин
Нап
29
€ 1.2 млн
20
Олусанья Тойоси
Нап
28
€ 0.5 млн
31
Mitchy Ntelo
Нап
-
42
Elvis Bwomono
Нап
-
21
Gavin Molloy
Нап
-
11
Lewis Smith
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 14, нападающих: 6
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
3
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
4
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+