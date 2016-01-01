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Шотландия. Премьер-лига
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Абердин
Результаты
€ 11 млн
Абердин - результаты матчей
Абердин
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Питтодри
Сайт:
http://www.afc.co.uk/
Тренер:
Барри Робсон
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Лига Европы. 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига. 2023/2024
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Лига Европы. Квалификация 2020/2021
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Шотландия. Премьер-Лига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
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Шотландия. Премьер-Лига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
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Чемпионат Шотландии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
05.09 | 17:00
Абердин
0 : 0
Килмарнок
02.09 | 21:45
Селтик
3 : 0
Абердин
30.08 | 14:00
Абердин
0 : 1
Рейнджерс
08.08 | 17:00
Данди
2 : 0
Абердин
01.08 | 19:30
Абердин
2 : 1
Хартс
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