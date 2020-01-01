Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
6
7
10
12
13
14
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
36
18
18
29
13
8
3
2
21
13
8
27
12
8
2
2
31
17
14
26
13
6
3
4
24
17
7
21
13
6
2
5
31
26
5
20
13
6
2
5
19
19
0
20
13
5
4
4
14
14
0
19
13
5
3
5
16
19
-3
18
13
5
2
6
22
20
2
17
13
4
5
4
19
22
-3
17
12
5
1
6
21
20
1
16
12
4
3
5
16
17
-1
15
12
4
3
5
21
23
-2
15
12
4
3
5
20
23
-3
15
12
4
2
6
17
24
-7
14
12
3
4
5
22
21
1
13
13
3
4
6
13
26
-13
13
12
3
3
6
17
26
-9
12
13
2
5
6
10
15
-5
11
13
2
4
7
17
27
-10
10
Команда
2
3
4
5
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
13
3
10
19
7
5
1
1
23
12
11
16
6
4
2
0
15
7
8
14
7
4
1
2
13
12
1
13
7
3
1
3
13
9
4
10
6
3
1
2
12
8
4
10
7
3
1
3
10
9
1
10
7
3
1
3
7
11
-4
10
5
3
0
2
8
4
4
9
6
2
3
1
11
10
1
9
6
3
0
3
13
13
0
9
7
2
3
2
14
15
-1
9
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
2
2
6
8
-2
8
6
2
1
3
9
6
3
7
6
1
4
1
8
9
-1
7
6
2
1
3
10
14
-4
7
7
2
1
4
8
14
-6
7
5
1
1
3
9
12
-3
4
6
0
3
3
2
6
-4
3
Команда
1
2
4
6
8
9
10
12
13
16
17
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
6
7
13
6
4
0
2
16
10
6
12
7
3
2
2
18
13
5
11
6
3
2
1
11
8
3
11
6
3
2
1
8
5
3
11
7
3
2
2
8
6
2
11
7
3
2
2
12
11
1
11
7
3
1
3
11
13
-2
10
7
2
2
3
8
9
-1
8
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
2
1
3
12
11
1
7
6
2
1
3
6
6
0
7
6
2
1
3
6
7
-1
7
6
1
3
2
13
15
-2
6
6
2
0
4
9
12
-3
6
6
2
0
4
9
13
-4
6
6
1
2
3
7
12
-5
5
7
1
2
4
9
20
-11
5
6
0
3
3
6
15
-9
3
6
0
1
5
3
12
-9
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире