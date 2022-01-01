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Германия. Третья Лига
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Вальдхоф Мангейм
Состав
€ 4,03 млн
Вальдхоф Мангейм - состав команды
Мангейм
Германия. Третья Лига
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Сайт:
http://svw07.de/
Тренер:
Бернхард Трарес
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ниджуис Тиймен
Вра
28
€ 0.3 млн
16
Jan Niemann
Вра
-
24
Клюнтер Лукас
Защ
30
€ 0.35 млн
17
Owono Keumo
Защ
-
5
Oluwaseun Ogbemudia
Защ
-
2
Sascha Voelcke
Защ
-
8
Joey Muller
Защ
-
4
Tim Sechelmann
Защ
-
15
Claudio Kammerknecht
Защ
-
10
Ферати Арианит
Пол
29
€ 0.5 млн
37
Саренрен-Баце Ноа-Йоэль
Пол
30
€ 0.4 млн
12
Тиль Венсан
Пол
26
€ 0.35 млн
21
Рикман Юлиан
Пол
26
€ 0.225 млн
6
Niklas Hoffmann
Пол
-
23
Leroy-Jacques Mickels
Пол
-
14
Emmanuel Iwe
Пол
-
9
Грегориу Гонсалу
Нап
31
€ 0.5 млн
27
Дьякаби Адама
Нап
30
€ 0.3 млн
9
Локемпер Феликс
Нап
31
€ 0.3 млн
7
Шипноски Никлас
Нап
28
€ 0.225 млн
13
Бойд Терренс
Нап
35
€ 0.175 млн
33
Arlind Rexhepi
Нап
-
38
Masca
Нап
-
8
Maximilian Thalhammer
Нап
-
28
D. Michel
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 9
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