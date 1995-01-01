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    Мангейм - результаты

    Город Мангейм
    Дивизион Германия-Региональная лига - Юг
    Сайт www.vfr-mannheim.de/
    Турниры:
    Германия. Кубок (2022/2023)
    1/16 финала
    		18 октября, вторник 19:00 Мангейм 0:1 Нюрнберг
    1/32 финала
    		31 июля, воскресенье 19:01 Мангейм 1:0
    (5:3)п         		Хольштайн
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