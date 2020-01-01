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€ 4,03 млн

Вальдхоф Мангейм - результаты матчей

Мангейм
Германия. Третья Лига
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Сайт:
http://svw07.de/
Тренер:
Бернхард Трарес
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
01.11 | 15:30
Саарбрюккен
2 : 1
Вальдхоф Мангейм
25.10 | 21:30
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
Хоффенхайм II
17.10 | 17:30
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
Вальдхоф Мангейм
14.10 | 20:00
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
Ингольштадт
10.10 | 15:00
Сонненхоф Гросаспах
1 : 5
Вальдхоф Мангейм
20.09 | 17:30
Вальдхоф Мангейм
2 : 0
Пройссен
16.09 | 20:00
Вальдхоф Мангейм
1 : 2
Рот-Вайсс
13.09 | 17:30
Веен
0 : 1
Вальдхоф Мангейм
05.09 | 15:00
Вальдхоф Мангейм
0 : 1
Ферль
30.08 | 17:30
Хавелсе
3 : 2
Вальдхоф Мангейм
16.08 | 14:30
Ганза
3 : 3
Вальдхоф Мангейм
07.08 | 20:00
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
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