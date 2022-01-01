Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
44
24
13
7
66
36
30
85
45
26
6
13
72
45
27
84
44
18
16
10
61
39
22
70
44
15
20
9
49
42
7
65
44
16
12
16
49
45
4
60
43
15
14
14
62
57
5
59
44
14
17
13
60
60
0
59
44
11
19
14
43
52
-9
52
44
12
12
20
45
60
-15
48
44
11
14
19
40
61
-21
47
44
10
14
20
40
59
-19
44
44
6
15
23
37
68
-31
33
Команда
3
5
6
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
12
7
3
30
17
13
43
23
10
9
4
29
22
7
39
22
12
2
8
37
27
10
38
22
10
7
5
30
19
11
37
22
9
8
5
32
25
7
35
22
9
7
6
28
22
6
34
22
7
7
8
21
23
-2
28
22
6
9
7
26
29
-3
27
21
6
7
8
26
29
-3
25
22
5
10
7
16
25
-9
25
22
5
8
9
22
29
-7
23
22
4
5
13
23
37
-14
17
Команда
1
3
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
14
4
5
35
18
17
46
22
12
6
4
36
19
17
42
22
9
9
4
33
17
16
36
22
9
7
6
36
28
8
34
22
6
9
7
27
27
0
27
21
5
11
5
20
20
0
26
22
7
4
11
23
31
-8
25
22
5
9
8
28
35
-7
24
22
6
5
11
19
26
-7
23
22
4
7
11
19
38
-19
19
22
4
5
13
14
30
-16
17
22
2
10
10
14
31
-17
16
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире