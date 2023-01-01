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Вьетнам. Лига V
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Сонглам Нгеан
Результаты
Сонглам Нгеан - результаты матчей
Винь
Вьетнам. Лига V
Стадион:
Винь
Сайт:
http://www.slnafc.com/
Тренер:
Нху Тхуат Фань
Результаты
Расписание
Таблица
Вьетнам. Лига V. 2025/2026
Вьетнам. Лига V. 2024/2025
Вьетнам. Лига V. 2023/2024
07.06 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 3
ПВФ-КАНД
31.05 | 14:00
Намдинь
3 : 0
Сонглам Нгеан
24.05 | 14:00
Биньзыонг
0 : 1
Сонглам Нгеан
16.05 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 2
Нин Бин
10.05 | 14:00
Хошимин Сити
3 : 1
Сонглам Нгеан
03.05 | 14:00
Сонглам Нгеан
0 : 1
Хоангань
26.04 | 15:15
Конг Ан Ханой
4 : 2
Сонглам Нгеан
19.04 | 14:00
Тханьхоа
1 : 1
Сонглам Нгеан
11.04 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 0
Дананг
05.04 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 1
Вьеттел
13.03 | 15:15
Ханой
3 : 0
Сонглам Нгеан
07.03 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 0
Хайфон
28.02 | 14:00
Хонглинь Хатинь
0 : 1
Сонглам Нгеан
08.02 | 15:15
Вьеттел
1 : 4
Сонглам Нгеан
31.01 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 3
Ханой
09.11 | 14:00
Сонглам Нгеан
2 : 1
Биньзыонг
05.11 | 14:00
Нин Бин
1 : 0
Сонглам Нгеан
01.11 | 14:00
Дананг
1 : 1
Сонглам Нгеан
26.10 | 14:00
Сонглам Нгеан
0 : 1
Тханьхоа
18.10 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 1
Конг Ан Ханой
03.10 | 13:00
Хоангань
1 : 1
Сонглам Нгеан
27.09 | 14:00
Сонглам Нгеан
2 : 3
Хошимин Сити
21.09 | 14:00
Сонглам Нгеан
1 : 1
Хонглинь Хатинь
27.08 | 14:00
Хайфон
2 : 0
Сонглам Нгеан
23.08 | 14:00
Сонглам Нгеан
2 : 1
Намдинь
17.08 | 14:00
ПВФ-КАНД
2 : 1
Сонглам Нгеан
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