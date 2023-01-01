Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сонглам Нгеан - турнирная таблица

Винь
Вьетнам. Лига V
Стадион:
Винь
Сайт:
http://www.slnafc.com/
Тренер:
Нху Тхуат Фань
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Конг Ан Ханой
2
Вьеттел
3
Нин Бин
4
Ханой
5
Хошимин Сити
6
Намдинь
7
Хайфон
8
Хонглинь Хатинь
9
Сонглам Нгеан
10
Хоангань
11
Тханьхоа
12
Дананг
13
ПВФ-КАНД
14
Биньзыонг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
4
2
57
22
35
64
26
15
9
2
39
21
18
54
26
15
6
5
53
31
22
51
26
14
4
8
48
29
19
46
26
10
6
10
28
36
-8
36
26
9
8
9
33
32
1
35
26
9
5
12
37
36
1
32
26
7
8
11
15
29
-14
29
26
7
6
13
27
40
-13
27
26
6
8
12
24
37
-13
26
26
5
10
11
26
38
-12
25
26
5
9
12
33
39
-6
24
26
5
9
12
26
44
-18
24
26
6
6
14
31
43
-12
24
Команда
1
Конг Ан Ханой
2
Вьеттел
3
Ханой
4
Хайфон
5
Нин Бин
6
Намдинь
7
Хонглинь Хатинь
8
Хошимин Сити
9
Дананг
10
Сонглам Нгеан
11
Тханьхоа
12
ПВФ-КАНД
13
Хоангань
14
Биньзыонг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
1
0
35
13
22
37
13
10
2
1
18
7
11
32
13
9
3
1
27
9
18
30
13
8
3
2
28
15
13
27
13
6
4
3
23
12
11
22
13
6
3
4
18
15
3
21
13
4
4
5
8
12
-4
16
13
4
4
5
15
17
-2
16
13
4
3
6
20
17
3
15
13
4
3
6
14
18
-4
15
13
3
6
4
15
15
0
15
13
2
7
4
15
20
-5
13
13
3
4
6
13
19
-6
13
13
3
2
8
16
23
-7
11
Команда
1
Нин Бин
2
Конг Ан Ханой
3
Вьеттел
4
Хошимин Сити
5
Ханой
6
Намдинь
7
Биньзыонг
8
Хоангань
9
Хонглинь Хатинь
10
Сонглам Нгеан
11
ПВФ-КАНД
12
Тханьхоа
13
Дананг
14
Хайфон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
30
19
11
29
13
8
3
2
22
9
13
27
13
5
7
1
21
14
7
22
13
6
2
5
13
19
-6
20
13
5
1
7
21
20
1
16
13
3
5
5
15
17
-2
14
13
3
4
6
15
20
-5
13
13
3
4
6
11
18
-7
13
13
3
4
6
7
17
-10
13
13
3
3
7
13
22
-9
12
13
3
2
8
11
24
-13
11
13
2
4
7
11
23
-12
10
13
1
6
6
13
22
-9
9
13
1
2
10
9
21
-12
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+