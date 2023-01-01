Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
20
3
17
40
10
7
2
1
14
5
9
34
10
5
3
2
18
11
7
32
10
2
3
5
5
13
-8
19
10
2
2
6
4
15
-11
16
10
0
1
9
6
20
-14
2
Группа B
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
4
0
20
7
13
22
10
5
2
3
15
12
3
17
10
4
3
3
15
14
1
15
10
2
4
4
9
12
-3
10
10
2
4
4
9
12
-3
10
10
0
5
5
9
20
-11
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
12
0
12
30
6
6
0
0
11
2
9
29
5
3
2
0
13
7
6
25
5
1
3
1
1
3
-2
16
5
1
1
3
1
5
-4
12
4
0
0
4
3
9
-6
1
Группа 1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
14
3
11
15
5
3
1
1
9
5
4
10
5
2
1
2
6
6
0
7
5
1
3
1
5
4
1
6
5
1
2
2
8
9
-1
5
5
0
4
1
3
5
-2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
8
3
5
25
5
2
1
2
5
4
1
21
4
1
2
1
3
3
0
16
5
1
0
4
4
10
-6
13
5
1
1
3
3
10
-7
12
6
0
1
5
3
11
-8
2
Группа 1
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
7
5
2
10
5
1
4
0
6
4
2
7
5
2
1
2
6
7
-1
7
5
1
1
3
4
8
-4
4
5
0
3
2
3
6
-3
3
5
0
1
4
6
15
-9
1
❗Петрокуб: 15
❗Зимбру: 14
❗Шериф: 11
❗Милсами: 10
❗Бельцы: 8
❗Дачия: 1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире