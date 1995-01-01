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    Флорешть - расписание

    Город Бендеры
    Дивизион Молдова-Национальный дивизион
    Стадион Динамо
    Тренер Николай Туркан
    Молдова. Суперлига (2023/2024)
    3 тур 19 августа, суббота 00:00
    Молдова. Суперлига (2023/2024)
    4 тур 26 августа, суббота 00:00
    Молдова. Суперлига (2023/2024)
    5 тур 16 сентября, суббота 00:00
    Молдова. Суперлига (2023/2024)
    6 тур 23 сентября, суббота 00:00
    Молдова. Суперлига (2023/2024)
    7 тур 30 сентября, суббота 00:00
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