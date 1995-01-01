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Главные новости
«Динамо» анонсировало уход Захаряна, Неймар перейдет в «Аль-Хиляль», Зобнин может уехать в Саудовскую Аравию и другие новости
00:44
Примера. «Барселона» начала защиту титула с ничьей с «Хетафе» (0:0), в матче 3 удаления
3
13 августа
23:54
Видео
Ретробутсы футболиста ЦСКА рассмешили Радимова
4
22:56
Видео
Федотов объяснил перепалку с Мойзесом в матче с «Сочи»
1
22:39
Манчини получил предложение на 18 миллионов в год
1
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Все новости
00:23
Смолов: «Не верю, что как игрок доживу до возвращения России в Европу»
3
13 августа
22:30
Лукаку может сменить «Челси» на другой лондонский клуб
1
22:20
Видео
Глебова увезли с матча с «Сочи» на скорой
6
22:01
Видео
Обзор матча ЦСКА – «Сочи»: голы и лучшие моменты (видео)
3
22:00
РПЛ. ЦСКА в большинстве вырвал победу над «Сочи» (3:1) и опередил «Спартак»
21
21:43
Психолог оценил угрозы Дзюбы в адрес журналиста
21:27
Видео
Смолов сравнил сбежавшего Норманна с Клавой Кокой
1
21:14
Федотов прокомментировал отсутствие Зайнутдинова в заявке на «Сочи» – он переходит в «Бешикташ»
21:07
Видео
Мантуан обратился к маме после гола «Факелу»
20:58
Смолов попросит знакомого из «Сосьедада» помочь Захаряну
20:48
Семак высказался о судействе в матче с «Факелом»
11
20:35
АПЛ. «Челси» и «Ливерпуль» обменялись голами (1:1) – это их 7-я ничья подряд
2
20:28
Смолов: «После поражений нужно не пиво, а покрепче»
1
20:17
Адвокат рассказал, на что может рассчитывать в суде оскорбленный Дзюбой журналист
9
20:11
Клаудиньо призвал арбитров справедливо относиться к «Зениту»
43
20:06
Семак ответил на возможный переход Зобнина из «Спартака» в «Зенит»
9
20:00
Видео
Евсеев поздравил «Зенит» с «красивой» победой и ушел с пресс-конференции
21
19:55
Безуглов объяснил отсутствие Акинфеева в основе на «Сочи»
19:29
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Обзор матча «Зенит» – «Факел»: голы и лучшие моменты (видео)
2
19:28
РПЛ. «Зенит» победил «Факел» дома (2:0)
182
19:12
Мостовой прокомментировал хамство Дзюбы в адрес журналиста
6
19:05
Игнашевич высказался о поражении «Балтики» от «Динамо»
1
18:58
ЦСКА – «Сочи»: стартовые составы на 4-й тур РПЛ
1
18:51
Семин дал совет Захаряну перед отъездом в «Сосьедад»
5
18:42
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Тюкавин потроллил Захаряна перед трансфером в «Сосьедад»
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18:36
Гайч не исключил приход Месси в РПЛ
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18:28
У «Динамо» будет опция обратного выкупа Захаряна
18:20
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