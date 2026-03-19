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Флорешть - Реал Сирети: обзор матча 19 марта 2026

Флорешть
19.03.2026, четверг, 14:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сирети
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Флорешть
Реал Сирети
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Реал Сирети
1 : 0
20.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Флорешть
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Реал Сирети
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Флорешть
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Флорешть
1 : 1
09.05.2026
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Ставчены
0 : 0
05.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Реал Сирети
1 : 0
20.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Реал Сирети
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Реал Сирети
4 : 3
09.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Искра
3 : 0
05.05.2026
Реал Сирети
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