Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
6
7
9
10
11
Команда
3
4
5
6
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
2
0
14
4
10
17
6
5
1
0
11
1
10
16
6
5
1
0
21
4
17
16
6
5
1
0
14
3
11
16
7
3
1
3
8
14
-6
10
6
2
3
1
13
10
3
9
7
2
3
2
10
13
-3
9
7
2
2
3
8
7
1
8
6
2
0
4
8
10
-2
6
4
1
2
1
5
4
1
5
6
1
1
4
3
8
-5
4
7
1
0
6
7
16
-9
3
Команда
1
5
6
7
8
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
7
10
15
7
3
4
0
15
8
7
13
5
4
0
1
10
6
4
12
6
3
2
1
10
7
3
11
6
2
3
1
6
3
3
9
7
2
3
2
7
8
-1
9
6
2
1
3
6
5
1
7
7
2
1
4
7
13
-6
7
6
1
1
4
6
11
-5
4
6
0
1
5
4
18
-14
1
8
0
1
7
4
22
-18
1
5
0
0
5
2
14
-12
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире