Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Конкарно - турнирная таблица

Конкарно
Франция. Третья лига
Состав Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Руан
2
Ля Рош-сюр-Йон
3
Бастия
4
Канн
5
Кан
6
Кевийи
7
Амьен
8
Флери
9
Тионвиль Лузитанос
10
Версаль
11
Конкарно
12
Валансьен
13
Париж 13
14
Ле-Пюи
15
Орлеан
16
Обань
17
Вильфранш
18
Бур-ан-Бресс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
2
7
12
6
3
3
0
6
3
3
12
6
3
1
2
3
5
-2
10
6
2
4
0
6
1
5
10
6
3
1
2
11
5
6
10
6
2
3
1
6
5
1
9
6
2
3
1
6
1
5
9
6
2
3
1
10
5
5
9
6
2
3
1
10
10
0
9
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
4
1
5
6
-1
7
6
1
3
2
4
7
-3
6
6
1
3
2
2
5
-3
6
6
1
2
3
4
6
-2
5
6
1
2
3
4
8
-4
5
6
1
2
3
3
6
-3
5
6
1
2
3
5
11
-6
5
6
1
1
4
3
9
-6
4
Команда
1
Кевийи
2
Кан
3
Флери
4
Париж 13
5
Канн
6
Ля Рош-сюр-Йон
7
Валансьен
8
Вильфранш
9
Бур-ан-Бресс
10
Тионвиль Лузитанос
11
Амьен
12
Версаль
13
Обань
14
Руан
15
Ле-Пюи
16
Конкарно
17
Бастия
18
Орлеан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
4
2
1
1
6
1
5
7
3
1
2
0
6
1
5
5
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
3
1
1
1
5
8
-3
4
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
1
3
-2
3
4
1
0
3
3
6
-3
3
3
0
3
0
1
1
0
3
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
0
5
-5
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
Команда
1
Бастия
2
Руан
3
Ля Рош-сюр-Йон
4
Амьен
5
Орлеан
6
Канн
7
Тионвиль Лузитанос
8
Конкарно
9
Версаль
10
Флери
11
Кан
12
Ле-Пюи
13
Валансьен
14
Обань
15
Кевийи
16
Париж 13
17
Вильфранш
18
Бур-ан-Бресс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
1
0
2
0
2
7
4
1
3
0
3
0
3
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
3
0
3
5
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
2
0
3
2
1
5
4
1
1
2
6
6
0
4
3
1
1
1
4
4
0
4
2
1
0
1
5
4
1
3
4
1
0
3
3
5
-2
3
3
0
2
1
1
5
-4
2
2
0
2
0
0
0
0
2
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+