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Франция. Лига 2
Команды
Дюнкерк
Состав
€ 6,15 млн
Дюнкерк - состав команды
Дюнкерк
Франция. Лига 2
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Сайт:
http://www.usldunkerque.com/
Тренер:
Пьер Вебо
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
73
Moha Ramos
Вра
-
4
Лагэ Брам
Защ
22
€ 0.6 млн
2
Туре Усман
Защ
21
€ 0.5 млн
30
Абнер Фелипе
Защ
30
€ 0.4 млн
26
Санганте Опа
Защ
35
€ 0.2 млн
24
Lenny Vallier
Защ
-
42
Maedine Makhloufi
Защ
-
12
Assane N'Doye
Защ
-
22
Victor Mayela
Защ
-
27
Allan Linguet
Защ
-
11
Пруцев Егор
Пол
23
€ 1.5 млн
10
Лебе Адриен
Пол
27
€ 0.35 млн
15
Н'Зонзи Стивен
Пол
37
€ 0.3 млн
16
Эгуарас Иньиго
Пол
34
€ 0.1 млн
93
Alex Daho
Пол
-
25
Franck Atoen
Пол
-
19
Souleymane Keita
Пол
-
7
Айяри Халил
Нап
21
€ 1 млн
99
Ньянг М'Байе
Нап
31
€ 0.8 млн
9
Робай Гаэтан
Нап
32
€ 0.4 млн
23
Arthylio Nade
Нап
-
94
Enzo Mayilla
Нап
-
16
Maxence Prévot
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 6
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