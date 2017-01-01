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Норвегия. Элитсериен
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Кристиансунд
Результаты
€ 4 млн
Кристиансунд - результаты матчей
Кристиансунн
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Кристиансунд
Сайт:
http://www.kristiansundbk.no/
Тренер:
Амунд Скири
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Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2026
Норвегия. Элитсериен. 2025
Норвегия. Элитсериен. 2024
Норвегия. Элитсериен. 2022
Норвегия. Элитсериен. 2021
Норвегия. Элитсериен. 2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Норвегия. Элитсериен. 2017
13.09 | 15:30
Викинг
8 : 1
Кристиансунд
06.09 | 20:15
Кристиансунд
2 : 0
Тромсе
30.08 | 18:00
ХамКам
2 : 2
Кристиансунд
16.08 | 20:15
Фредрикстад
1 : 0
Кристиансунд
09.08 | 20:15
Кристиансунд
2 : 1
Мольде
02.08 | 18:00
КФУМ-Камератене
2 : 1
Кристиансунд
25.07 | 17:00
Кристиансунд
1 : 2
Старт
18.07 | 17:00
Кристиансунд
0 : 0
Сарпсборг 08
12.07 | 18:00
Русенборг
3 : 0
Кристиансунд
29.05 | 20:00
Волеренга
3 : 1
Кристиансунд
24.05 | 19:00
Кристиансунд
1 : 2
Викинг
20.05 | 20:00
Лиллестрем
1 : 2
Кристиансунд
16.05 | 17:00
Мольде
1 : 0
Кристиансунд
10.05 | 18:00
Сандефьорд
2 : 0
Кристиансунд
03.05 | 18:00
Кристиансунд
1 : 1
ХамКам
26.04 | 18:00
Олесунн
1 : 1
Кристиансунд
19.04 | 18:00
Кристиансунд
2 : 0
Фредрикстад
11.04 | 17:00
Тромсе
2 : 0
Кристиансунд
06.04 | 18:00
Кристиансунд
0 : 3
Буде-Глимт
15.03 | 16:30
Кристиансунд
3 : 2
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