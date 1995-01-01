Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алашкерт - результаты

    Город Мартуни
    Дивизион Армения-Премьер-лига
    Сайт fcalashkert.am/ru/
    Стадион Алашкерт
    Тренер Милан Миланович
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 14 июля, четверг 21:00 Хэмран 4:1 Алашкерт
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 7 июля, четверг 18:00 Алашкерт 1:0 Хэмран
    • Читайте нас: 
    11