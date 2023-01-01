Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
7
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
19
3
3
60
19
41
60
25
18
5
2
56
20
36
59
25
12
7
6
41
25
16
43
25
11
10
4
41
24
17
43
25
11
6
8
37
28
9
39
25
11
5
9
30
40
-10
38
25
11
4
10
33
35
-2
37
25
10
6
9
40
30
10
36
25
6
8
11
29
39
-10
26
25
7
3
15
41
52
-11
24
25
6
6
13
18
40
-22
24
25
4
6
15
22
53
-31
18
25
4
4
17
24
52
-28
16
13
2
1
10
8
23
-15
7
Команда
1
5
6
8
9
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
25
9
16
32
13
8
4
1
24
12
12
28
12
9
1
2
31
8
23
28
13
8
1
4
17
16
1
25
13
7
4
2
26
9
17
25
13
7
3
3
22
13
9
24
12
7
1
4
20
13
7
22
13
6
3
4
25
17
8
21
12
6
3
3
20
14
6
21
12
3
6
3
20
24
-4
15
13
3
3
7
13
28
-15
12
12
2
4
6
5
11
-6
10
12
2
2
8
15
25
-10
8
6
1
0
5
5
13
-8
3
Команда
2
3
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
29
11
18
32
12
8
3
1
31
11
20
27
13
6
4
3
21
11
10
22
13
4
5
4
17
15
2
17
12
3
6
3
17
12
5
15
13
4
2
7
13
29
-16
14
12
4
1
7
11
22
-11
13
12
3
4
5
13
24
-11
13
13
3
2
8
9
15
-6
11
12
3
2
7
14
21
-7
11
13
2
2
9
9
27
-18
8
12
1
3
8
9
25
-16
6
7
1
1
5
3
10
-7
4
12
1
0
11
16
35
-19
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире