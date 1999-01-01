Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
0
3
18
8
10
27
12
7
4
1
15
9
6
25
12
7
3
2
23
16
7
24
14
6
4
4
20
14
6
22
14
6
4
4
21
16
5
22
14
6
4
4
25
18
7
22
12
5
3
4
16
17
-1
18
13
3
6
4
14
15
-1
15
12
3
4
5
20
19
1
13
13
0
6
7
7
23
-16
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
5
5
4
20
18
2
20
11
5
5
1
19
11
8
20
14
4
7
3
14
13
1
19
11
5
0
6
13
13
0
15
12
5
0
7
18
18
0
15
14
4
2
8
20
32
-12
14
12
3
5
4
16
13
3
14
13
3
4
6
10
21
-11
13
14
2
6
6
13
20
-7
12
13
2
4
7
12
20
-8
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире