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Грузия. Лига Эровнули
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Торпедо - результаты матчей
Кутаиси
Грузия. Лига Эровнули
Стадион:
Рамаз Шенгелия
Сайт:
http://www.torpedokutaisi.ge/
Тренер:
Стив Кин
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Таблица
Лига конференций. 2026/2027
Грузия. Лига Эровнули. 2026
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Грузия. Лига Эровнули. 2025
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
14.09 | 18:00
Торпедо
3 : 2
Самгурали
10.09 | 20:00
Гагра
1 : 1
Торпедо
06.09 | 19:00
Торпедо
1 : 1
Динамо Тб
31.08 | 18:00
Торпедо
0 : 2
Мешахте
22.08 | 18:00
Дила
2 : 2
Торпедо
15.08 | 20:00
Торпедо
4 : 3
Иберия 1999
07.08 | 19:00
Рустави
1 : 0
Торпедо
22.06 | 20:00
Торпедо
0 : 0
Спаэри
17.06 | 20:00
Торпедо
2 : 3
Динамо Бт
13.06 | 20:00
Самгурали
2 : 1
Торпедо
28.05 | 19:00
Торпедо
1 : 2
Гагра
24.05 | 18:00
Динамо Тб
0 : 1
Торпедо
20.05 | 15:00
Мешахте
1 : 4
Торпедо
15.05 | 19:00
Торпедо
2 : 1
Дила
10.05 | 18:00
Иберия 1999
1 : 1
Торпедо
05.05 | 19:00
Торпедо
1 : 1
Рустави
01.05 | 18:00
Спаэри
1 : 1
Торпедо
27.04 | 20:00
Динамо Бт
0 : 3
Торпедо
21.04 | 20:00
Торпедо
6 : 1
Самгурали
17.04 | 20:00
Гагра
2 : 2
Торпедо
07.04 | 20:00
Торпедо
0 : 0
Динамо Тб
03.04 | 20:00
Торпедо
3 : 0
Мешахте
16.03 | 19:00
Дила
1 : 0
Торпедо
11.03 | 19:00
Торпедо
1 : 0
Иберия 1999
07.03 | 18:00
Рустави
1 : 0
Торпедо
28.02 | 20:00
Торпедо
1 : 2
Спаэри
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