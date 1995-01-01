Турниры:
Олимпиада 2020
Олимпиада 2020, группа A
|Групповой этап, Матч за 3-е место
|6 августа, пятница
|14:00
|Мексика (мол.)
|3:1
|Япония (мол.)
|Групповой этап, 1/2 финала
|3 августа, вторник
|14:00
|Япония (мол.)
|0:1
|Испания (мол.)
|Групповой этап, 1/4 финала
|31 июля, суббота
|12:00
|Япония (мол.)
|0:0
(4:2)п
|Новая Зеландия (мол.)
|Групповой этап, 3 тур
|28 июля, среда
|14:30
|Франция (мол.)
|0:4
|Япония (мол.)
|Групповой этап, 2 тур
|25 июля, воскресенье
|14:00
|Япония (мол.)
|2:1
|Мексика (мол.)
|Групповой этап, 1 тур
|22 июля, четверг
|14:00
|Япония (мол.)
|1:0
|ЮАР (мол.)