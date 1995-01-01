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    Результаты сборной Японии по футболу

    Сайт www.jfa.jp/eng/
    Тренер Хаджиме Мориясу
    Турниры:
    Олимпиада 2020
    Групповой этап, Матч за 3-е место
    		6 августа, пятница 14:00 Мексика (мол.) 3:1 Япония (мол.)
    Групповой этап, 1/2 финала
    		3 августа, вторник 14:00 Япония (мол.) 0:1 Испания (мол.)
    Групповой этап, 1/4 финала
    		31 июля, суббота 12:00 Япония (мол.) 0:0
    (4:2)п         		Новая Зеландия (мол.)
    Олимпиада 2020, группа A
    Групповой этап, 3 тур
    		28 июля, среда 14:30 Франция (мол.) 0:4 Япония (мол.)
    Групповой этап, 2 тур
    		25 июля, воскресенье 14:00 Япония (мол.) 2:1 Мексика (мол.)
    Групповой этап, 1 тур
    		22 июля, четверг 14:00 Япония (мол.) 1:0 ЮАР (мол.)
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