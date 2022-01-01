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Лапи - результаты матчей
Подуево
Косово. Суперлига
Стадион:
Захир Паязити
Сайт:
http://llapifc.com/
Тренер:
Тахир Бататина
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Косово. Суперлига. 2023/2024
Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
31.05 | 17:00
Феризай
2 : 3
Лапи
24.05 | 17:00
Лапи
3 : 2
Малишева
17.05 | 17:00
Гнилане
1 : 2
Лапи
10.05 | 17:00
Лапи
0 : 0
Дукаджини
03.05 | 16:00
Балкани
0 : 1
Лапи
29.04 | 16:00
Лапи
4 : 0
Приштина е Ре
26.04 | 16:00
Дрита
3 : 0
Лапи
18.04 | 16:00
Лапи
0 : 0
Приштина
12.04 | 16:00
Лапи
0 : 1
Дреница
04.04 | 16:00
Лапи
1 : 0
Феризай
22.03 | 15:00
Малишева
2 : 0
Лапи
18.03 | 15:00
Лапи
2 : 3
Гнилане
15.03 | 15:00
Дукаджини
1 : 2
Лапи
09.03 | 15:00
Лапи
2 : 0
Балкани
28.02 | 15:00
Приштина е Ре
1 : 1
Лапи
22.02 | 15:00
Лапи
0 : 2
Дрита
15.02 | 20:00
Приштина
4 : 1
Лапи
07.02 | 15:00
Дреница
1 : 1
Лапи
20.12 | 15:00
Феризай
2 : 1
Лапи
14.12 | 15:00
Лапи
0 : 0
Малишева
07.12 | 15:00
Гнилане
3 : 0
Лапи
30.11 | 15:00
Лапи
0 : 1
Дукаджини
23.11 | 15:00
Балкани
2 : 4
Лапи
08.11 | 15:00
Лапи
1 : 1
Приштина е Ре
02.11 | 15:00
Дрита
1 : 0
Лапи
29.10 | 15:00
Лапи
2 : 1
Приштина
26.10 | 15:00
Лапи
4 : 3
Дреница
19.10 | 14:00
Лапи
1 : 1
Феризай
04.10 | 16:00
Малишева
1 : 2
Лапи
28.09 | 16:00
Лапи
4 : 1
Гнилане
25.09 | 16:00
Дукаджини
3 : 1
Лапи
21.09 | 16:00
Лапи
2 : 2
Балкани
14.09 | 16:00
Приштина е Ре
1 : 0
Лапи
01.09 | 17:30
Лапи
1 : 1
Дрита
24.08 | 21:45
Приштина
3 : 0
Лапи
17.08 | 17:30
Дреница
0 : 0
Лапи
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