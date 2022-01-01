Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
20
6
10
50
35
15
66
36
17
7
12
61
41
20
58
36
17
6
13
57
50
7
57
36
13
13
10
42
35
7
52
36
15
6
15
46
52
-6
51
36
14
9
13
47
48
-1
51
36
13
10
13
46
50
-4
49
36
13
9
14
51
51
0
48
36
10
8
18
40
54
-14
38
36
7
8
21
36
60
-24
29
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
1
3
32
13
19
43
18
10
4
4
36
18
18
34
18
8
5
5
31
26
5
29
18
9
2
7
30
27
3
29
18
7
7
4
27
19
8
28
18
7
7
4
25
17
8
28
18
6
7
5
22
15
7
25
18
7
2
9
21
24
-3
23
18
6
3
9
25
27
-2
21
18
5
3
10
17
24
-7
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
8
6
4
22
21
1
30
18
8
4
6
27
23
4
28
18
7
6
5
20
20
0
27
18
7
3
8
25
23
2
24
18
6
5
7
18
22
-4
23
18
7
1
10
15
26
-11
22
18
6
3
9
19
31
-12
21
18
6
2
10
26
34
-8
20
18
3
6
9
19
30
-11
15
18
2
5
11
19
36
-17
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире