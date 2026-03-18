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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Лапи - Гнилане
Лапи - Гнилане: обзор матча 18 марта 2026
Лапи
18.03.2026, среда, 15:00
Косово. Суперлига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Гнилане
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Информация о матче
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Лапи
Гнилане
Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
2025.06.05 13:29
Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Агенты Батона отреагировали на интерес клуба РПЛ
2025.06.05 13:29
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0 : 1
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Лапи
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Гнилане
3 : 2
31.05.2026
Приштина е Ре
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0 : 2
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Гнилане
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Гнилане
1 : 2
17.05.2026
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03.05.2026
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