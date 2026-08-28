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«Шахтер» – «Полесье»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Украины 2026/2027

28 августа 2026 11:23
Шахтер - Полесье
29 авг. 2026, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Шахтера» с форой (-1)
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Матч 4 тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем» пройдет 29 августа 2026 года во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева уверенно стартовали, одержав три победы подряд, и с девятью очками располагаются на втором месте. Гости также начали сезон удачно, набрав шесть баллов и занимая пятую строчку. Однако в очных встречах «Полесье» чувствует себя уверенно: оно не уступает «Шахтеру» в пяти из шести последних матчей. Сможет ли «Полесье» прервать победную серию горняков и увезти очки из Львова, или хозяева продолжат свою поступь и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Шахтер» подходит к игре на волне успеха. Команда выиграла три последних матча, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,20 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом «Шахтер» не пропускает в пяти из семи последних встреч. В атаке горняки стабильны: они забивают в трeх последних матчах, в среднем принося 1,60 гола за игру. В стартовых турах «Шахтер» разгромил «Кудровку» (5:1) и уверенно переиграл «Эпицентр» (2:0) и «Харьков» (1:0). Однако в очных встречах с «Полесьем» статистика не столь однозначна – у команд по три победы и две ничьи, а в последних трeх матчах «Шахтер» не пропускал от «Полесья». Это даeт хозяевам уверенность, но гости уже доказали, что способны дать бой фавориту.

«Полесье» имеет свои козыри, прежде всего в атаке. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 2,00 гола – солидный показатель. В стартовых турах житомирцы обыграли «Харьков» (3:1) и «Черноморец» (2:1), уступив «Заре» (1:2). Однако оборона гостей действует нестабильно – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,80 мяча. В очных встречах с «Шахтером» «Полесье» не уступает в пяти из шести последних игр, что даeт им психологическое преимущество. Однако их уязвимая защита против организованной атаки хозяев может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую историю встреч «Полесья» с «Шахтером», текущая форма хозяев, особенно в обороне, даeт им явное преимущество. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу во Львове. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Шахтера» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах у команд по три победы, две ничьи – абсолютное равенство. Однако в последних трeх встречах «Шахтер» не пропустил ни одного гола от «Полесья», одержав две победы и один раз сыграв вничью. Текущая форма «Шахтера» – три победы подряд и практически неприступная оборона, тогда как «Полесье» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Очная статистика говорит о примерном равенстве, но текущее состояние хозяев и их надeжная защита склоняют чашу весов в их пользу.

Личные встречи
Побед - 2 (25%)
Ничьих - 2 (25%)
Побед - 4 (50%)
2
Забитых мячей
6
0.25
В среднем за матч
0.75
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Шахтер
0 : 2
29.08.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Шахтер
0 : 2
29.08.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер
1 : 0
20.04.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
0 : 0
18.10.2025
Шахтер
Украина. Кубок, 1/2 финала
Полесье
0 : 1
23.04.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Полесье
1 : 0
15.12.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Шахтер
0 : 1
11.08.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
25.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
0 : 0
24.11.2023
Полесье
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Исаке
АП
27
Олег Очеретко
АП
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
22
Андрус Араухо
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
27
Олег Федор
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
25
Gabriel Carvalho
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
99
Bruninho Braga Ramos
ЦП
30
Алиссон
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
37
Лукас Феррейра
РФ
68
Пропер Оба
РФ
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
5
Бондарь
17
Тобиас
6
Гомес
11
Невертон
27
Очеретко
14
Исаке
77
Мендоза
9
Элиас
3-3-1-2-1
1
Кудрик
4
Кравченко
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
22
Араухо
14
Эмерллаху
27
Федор
7
Назаренко
11
Андраде
95
Краснопир
13
Энрике
16
Азарови
16
Азарови
13
Энрике
14
Исаке
22
Матвиенко
22
Матвиенко
14
Исаке
11
Невертон
20
Караваев
20
Караваев
11
Невертон
27
Очеретко
8
Крыськив
8
Крыськив
27
Очеретко
77
Мендоза
30
Алиссон
30
Алиссон
77
Мендоза
4
Кравченко
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
4
Кравченко
14
Эмерллаху
18
Андриевский
18
Андриевский
14
Эмерллаху
11
Андраде
8
Бабенко
8
Бабенко
11
Андраде
27
Федор
45
Брагару
45
Брагару
27
Федор
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
Остались в запасе
Шахтер
Полесье
48
Денис Твардовский
ВР
25
Gabriel Carvalho
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
99
Bruninho Braga Ramos
ЦП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
37
Лукас Феррейра
РФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
1
Георгий Бущан
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
25
Gabriel Carvalho
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
99
Bruninho Braga Ramos
ЦП
49
Лука Мейреллес
ЦФ
37
Лукас Феррейра
РФ
68
Пропер Оба
РФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
12
Artur Drobot
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Руслан Ротань

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шахтера» с разницей как минимум в один мяч. Образцовая оборона хозяев, их стабильная атака и неудачная история гостей в защите, которые пропускают в восьми последних матчах, делают горняков фаворитами. «Полесье» способно забить, но его защита вряд ли выдержит давление «Шахтера» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Шахтера» с форой (-1) с коэффициентом 2.6. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Полесьем» состоится 29 августа 2026 года во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Шахтер» – «Полесье»: смотреть онлайн.

2.60
Победа «Шахтера» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Полесье Шахтер
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