Матч 4 тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и житомирским «Полесьем» пройдет 29 августа 2026 года во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева уверенно стартовали, одержав три победы подряд, и с девятью очками располагаются на втором месте. Гости также начали сезон удачно, набрав шесть баллов и занимая пятую строчку. Однако в очных встречах «Полесье» чувствует себя уверенно: оно не уступает «Шахтеру» в пяти из шести последних матчей. Сможет ли «Полесье» прервать победную серию горняков и увезти очки из Львова, или хозяева продолжат свою поступь и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Шахтер» подходит к игре на волне успеха. Команда выиграла три последних матча, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,20 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом «Шахтер» не пропускает в пяти из семи последних встреч. В атаке горняки стабильны: они забивают в трeх последних матчах, в среднем принося 1,60 гола за игру. В стартовых турах «Шахтер» разгромил «Кудровку» (5:1) и уверенно переиграл «Эпицентр» (2:0) и «Харьков» (1:0). Однако в очных встречах с «Полесьем» статистика не столь однозначна – у команд по три победы и две ничьи, а в последних трeх матчах «Шахтер» не пропускал от «Полесья». Это даeт хозяевам уверенность, но гости уже доказали, что способны дать бой фавориту.

«Полесье» имеет свои козыри, прежде всего в атаке. Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 2,00 гола – солидный показатель. В стартовых турах житомирцы обыграли «Харьков» (3:1) и «Черноморец» (2:1), уступив «Заре» (1:2). Однако оборона гостей действует нестабильно – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 1,80 мяча. В очных встречах с «Шахтером» «Полесье» не уступает в пяти из шести последних игр, что даeт им психологическое преимущество. Однако их уязвимая защита против организованной атаки хозяев может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую историю встреч «Полесья» с «Шахтером», текущая форма хозяев, особенно в обороне, даeт им явное преимущество. Гости способны забить, но их защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу во Львове. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Шахтера» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В восьми очных матчах у команд по три победы, две ничьи – абсолютное равенство. Однако в последних трeх встречах «Шахтер» не пропустил ни одного гола от «Полесья», одержав две победы и один раз сыграв вничью. Текущая форма «Шахтера» – три победы подряд и практически неприступная оборона, тогда как «Полесье» стабильно забивает, но регулярно пропускает. Очная статистика говорит о примерном равенстве, но текущее состояние хозяев и их надeжная защита склоняют чашу весов в их пользу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шахтера» с разницей как минимум в один мяч. Образцовая оборона хозяев, их стабильная атака и неудачная история гостей в защите, которые пропускают в восьми последних матчах, делают горняков фаворитами. «Полесье» способно забить, но его защита вряд ли выдержит давление «Шахтера» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Шахтера» с форой (-1) с коэффициентом 2.6. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Полесьем» состоится 29 августа 2026 года во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.