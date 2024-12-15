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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Шахтер
Полесье - Шахтер: обзор матча 15 декабря 2024
Полесье
15.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
90+1'
Б. Михайличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Шахтер
90'
+3
Желтая карточка
Д. Сикан
ГОЛ! 1:0!
Б. Михайличенко
90'
+1
81'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Крыськив
81'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
62'
Желтая карточка
Д. Крыськив
Желтая карточка
Э. Сарапий
61'
Замена
А. Смоляков
️️️️
Л. Тэйлор
55'
53'
Замена
Педриньо
️️️️
А. Зубков
Желтая карточка
Л. Тэйлор
48'
Желтая карточка
М. Матич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Полесье
99
Viktor Ulihanets
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Кудрик
4
Матич
77
Кушниренко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
3
Тэйлор
38
8
Бабенко
11
Гуцуляк
90
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
11
Кевин
2
Траоре
19
Бондаренко
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
8
Крыськив
6
Гомес
6
Гомес
8
Крыськив
21
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Зубков
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Полесье
Шахтер
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
70
Jerry Yoka
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Полесье - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Центральный
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