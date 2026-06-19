Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Шотландии и Марокко пройдет 20 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Шотландцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, всего три пропущенных в пяти последних матчах и стабильная результативность. Марокко, однако, находится в феноменальном состоянии – команда не проигрывает в 23 последних матчах, забивает в шести встречах подряд и в среднем 2,6 гола за последние пять игр. Сможет ли Шотландия прервать эту впечатляющую серию африканской сборной, или Марокко продолжит свое победное шествие на турнире?
Кто победит в матче
Сборная Шотландии демонстрирует впечатляющую надежность: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в трех последних матчах подряд, забивает в трех последних встречах и действует уверенно в обороне. В активе шотландцев победа над Гаити (1:0) на старте турнира, а также разгром Боливии (4:0), победа над Кюрасао (4:1) и поражения от Кот-д`Ивуара (0:1) и Японии (0:1). Шотландцы умеют играть дисциплинированно в обороне и эффективно использовать свои моменты, но против такого мощного соперника, как Марокко, им будет крайне сложно.
Марокко подходит к игре с феноменальной серией: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в 23 последних матчах подряд, забивает в шести последних встречах и демонстрирует впечатляющий баланс между атакой и обороной. В активе марокканцев ничья с Бразилией (1:1) на старте турнира, а также товарищеские матчи: ничья с Норвегией (1:1), разгром Мадагаскара (4:0) и Бурунди (5:0), победа над Парагваем (2:1). Атака марокканцев выглядит одной из самых грозных на турнире, а оборона действует надежно, что делает их одними из главных претендентов на выход из группы.
Итоговый вывод: Обе команды имеют надежную оборону, но Марокко гораздо эффективнее в атаке (2,6 гола против 1,8 у Шотландии) и обладает уникальной 23-матчевой серией без поражений. Шотландия способна дать бой, но против такого организованного и мощного соперника, как марокканцы, ей будет крайне сложно. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Марокко выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Марокко.
Форма и история личных встреч
Шотландия побеждает в трех последних матчах и имеет надежную оборону, но Марокко не проигрывает в 23 последних матчах и обладает более мощной атакой. В очных встречах преимущество на стороне марокканцев, что дает им дополнительное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму африканской команды, их победа выглядит закономерной.
Прогноз на победителя
Шотландия демонстрирует хорошую форму, но Марокко находится на феноменальном уровне – 23 матча без поражений, мощная атака (2,6 гола в среднем) и надежная оборона. Учитывая разницу в классе и уникальную серию марокканцев, победа африканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Марокко с коэффициентом 1,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Шотландии и Марокко состоится 20 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».