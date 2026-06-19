Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Шотландии и Марокко пройдет 20 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Шотландцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, всего три пропущенных в пяти последних матчах и стабильная результативность. Марокко, однако, находится в феноменальном состоянии – команда не проигрывает в 23 последних матчах, забивает в шести встречах подряд и в среднем 2,6 гола за последние пять игр. Сможет ли Шотландия прервать эту впечатляющую серию африканской сборной, или Марокко продолжит свое победное шествие на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Шотландии демонстрирует впечатляющую надежность: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в трех последних матчах подряд, забивает в трех последних встречах и действует уверенно в обороне. В активе шотландцев победа над Гаити (1:0) на старте турнира, а также разгром Боливии (4:0), победа над Кюрасао (4:1) и поражения от Кот-д`Ивуара (0:1) и Японии (0:1). Шотландцы умеют играть дисциплинированно в обороне и эффективно использовать свои моменты, но против такого мощного соперника, как Марокко, им будет крайне сложно.

Марокко подходит к игре с феноменальной серией: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в 23 последних матчах подряд, забивает в шести последних встречах и демонстрирует впечатляющий баланс между атакой и обороной. В активе марокканцев ничья с Бразилией (1:1) на старте турнира, а также товарищеские матчи: ничья с Норвегией (1:1), разгром Мадагаскара (4:0) и Бурунди (5:0), победа над Парагваем (2:1). Атака марокканцев выглядит одной из самых грозных на турнире, а оборона действует надежно, что делает их одними из главных претендентов на выход из группы.

Итоговый вывод: Обе команды имеют надежную оборону, но Марокко гораздо эффективнее в атаке (2,6 гола против 1,8 у Шотландии) и обладает уникальной 23-матчевой серией без поражений. Шотландия способна дать бой, но против такого организованного и мощного соперника, как марокканцы, ей будет крайне сложно. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Марокко выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Марокко.

Форма и история личных встреч

Шотландия побеждает в трех последних матчах и имеет надежную оборону, но Марокко не проигрывает в 23 последних матчах и обладает более мощной атакой. В очных встречах преимущество на стороне марокканцев, что дает им дополнительное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму африканской команды, их победа выглядит закономерной.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Чемпионат мира, 2 тур Шотландия 0 : 1 Марокко



Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Шотландия 1 Ангус Ганн ВР 3 Эндрю Робертсон (К) ЛЗ 6 Киран Тирни ЛЗ 5 Грант Хэнли ЦЗ 13 Джек Хендри ЦЗ 22 Нэйтан Паттерсон ПЗ 19 Льюис Фергюсон ЦП 7 Джон МакГинн ЦП 4 Скотт Мактоминей ЦП 11 Райан Кристи АП 10 Че Адамс ЦФ Главный тренер Стив Кларк Марокко 1 Яссин Буну ВР 14 Исса Диоп ЦЗ 18 Шади Рияд ЦЗ 3 Нуссаир Мазрауи ПЗ 2 Ашраф Хакими (К) ПЗ 24 Нил Эль-Айнауи ЦП 8 Аззедин Унаи ЦП 11 Исмаэль Сайбари ЦП 6 Айюб Буадди АП 10 Браим Диас АП 23 Билал Эль-Ханнус АП Главный тренер Мохамед Уаби Шотландия 12 Лиам Келли ВР 21 Крейг Гордон ВР 2 Аарон Хики ЛЗ 24 Энтони Ролстон ЦЗ 15 Джон Суттар ЦЗ 16 Доминик Хайам ЦЗ 26 Скотт Маккена ЦЗ 23 Кенни МакЛин ЦП 8 Тайлер Флетчер ЦП 17 Бен Доук ПВ 25 Финдли Кертис ЛФ 9 Линдон Дайкс ЦФ 14 Росс Стюарт ЦФ 18 Джордж Херст ЦФ 20 Лоуренс Шенклэнд ЦФ Марокко 12 Мунир Моанд ВР 22 Ахмед Реда Таньяути ВР 26 Анасс Салах-Эддин ЛЗ 19 Юссеф Беламмари ЛАЗ 5 Марван Саадан ЦЗ 25 Редуэн Хальхаль ЦЗ 13 Закария Эль Уахди ПЗ 15 Самир Эль-Мурабе ЦП 4 Софиан Амрабат ЦП 9 Суфьян Рахими ЛВ 21 Аюб Амаимуни-Эшгуяб ПВ 16 Жессим Яссин ПВ 7 Шемсдин Тальби ПВ 17 Амин Сбаи ЛФ 20 Аюб Эль-Кааби ЦФ 3-2-3-1-1 1 Ганн 3 Робертсон 5 Хэнли 13 Хендри 6 Тирни 22 Паттерсон 19 Фергюсон 7 МакГинн 4 Мактоминей 11 Кристи 10 Адамс 4-3-3 1 Буну 2 Хакими 14 Диоп 18 Рияд 3 Мазрауи 24 Эль-Айнауи 8 Унаи 11 Сайбари 10 Диас 23 Эль-Ханнус 6 Буадди 22 Паттерсон 24 Ролстон 24 Ролстон 22 Паттерсон 11 Кристи 23 МакЛин 23 МакЛин 11 Кристи 6 Тирни 17 Доук 17 Доук 6 Тирни 10 Адамс 9 Дайкс 9 Дайкс 10 Адамс 7 МакГинн 14 Стюарт 14 Стюарт 7 МакГинн 8 Унаи 15 Эль-Мурабе 15 Эль-Мурабе 8 Унаи 11 Сайбари 9 Рахими 9 Рахими 11 Сайбари 10 Диас 21 Амаимуни-Эшгуяб 21 Амаимуни-Эшгуяб 10 Диас 23 Эль-Ханнус 7 Тальби 7 Тальби 23 Эль-Ханнус Остались в запасе Шотландия Марокко 12 Лиам Келли ВР 21 Крейг Гордон ВР 2 Аарон Хики ЛЗ 15 Джон Суттар ЦЗ 16 Доминик Хайам ЦЗ 26 Скотт Маккена ЦЗ 8 Тайлер Флетчер ЦП 25 Финдли Кертис ЛФ 18 Джордж Херст ЦФ 20 Лоуренс Шенклэнд ЦФ Главный тренер Стив Кларк 12 Мунир Моанд ВР 22 Ахмед Реда Таньяути ВР 26 Анасс Салах-Эддин ЛЗ 19 Юссеф Беламмари ЛАЗ 5 Марван Саадан ЦЗ 25 Редуэн Хальхаль ЦЗ 13 Закария Эль Уахди ПЗ 4 Софиан Амрабат ЦП 16 Жессим Яссин ПВ 17 Амин Сбаи ЛФ 20 Аюб Эль-Кааби ЦФ Главный тренер Мохамед Уаби Остались в запасе 12 Лиам Келли ВР 21 Крейг Гордон ВР 2 Аарон Хики ЛЗ 15 Джон Суттар ЦЗ 16 Доминик Хайам ЦЗ 26 Скотт Маккена ЦЗ 8 Тайлер Флетчер ЦП 25 Финдли Кертис ЛФ 18 Джордж Херст ЦФ 20 Лоуренс Шенклэнд ЦФ Остались в запасе 12 Мунир Моанд ВР 22 Ахмед Реда Таньяути ВР 26 Анасс Салах-Эддин ЛЗ 19 Юссеф Беламмари ЛАЗ 5 Марван Саадан ЦЗ 25 Редуэн Хальхаль ЦЗ 13 Закария Эль Уахди ПЗ 4 Софиан Амрабат ЦП 16 Жессим Яссин ПВ 17 Амин Сбаи ЛФ 20 Аюб Эль-Кааби ЦФ Главный тренер Стив Кларк Главный тренер Мохамед Уаби

Прогноз на победителя

Шотландия демонстрирует хорошую форму, но Марокко находится на феноменальном уровне – 23 матча без поражений, мощная атака (2,6 гола в среднем) и надежная оборона. Учитывая разницу в классе и уникальную серию марокканцев, победа африканской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Марокко с коэффициентом 1,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Шотландии и Марокко состоится 20 июня 2026 года в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум» и начнется в 01:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».