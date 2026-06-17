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Швейцария – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

17 июня 2026 8:25
Швейцария - Босния и Герцеговина
18 июн. 2026, четверг 22:00 | Чемпионат мира, группа B, 2 тур
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1.90
Победа Швейцарии с форой (-1)
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины пройдет 18 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Швейцарцы подходят к игре с впечатляющей серией: они не проигрывают в 14 из 16 последних матчей, забивают в трех последних встречах и стабильно набирают очки. Босния и Герцеговина, напротив, играет вничью в трех последних матчах подряд и показывает скромную результативность – всего 0,8 гола в среднем за последние пять игр. Сможет ли балканская команда прервать свою ничейную серию и навязать борьбу фавориту, или Швейцария добьется победы и упрочит свои позиции в группе?

Кто победит в матче

Сборная Швейцарии демонстрирует стабильность: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда не проигрывает в 14 из 16 последних встреч, забивает в трех последних матчах и пропускает в трех последних. В активе швейцарцев ничья с Катаром (1:1) на старте турнира, а также товарищеские матчи: ничья с Австралией (1:1), победа над Иорданией (4:1), ничья с Норвегией (0:0) и поражение от Германии (3:4). Атака действует достаточно эффективно, но оборона регулярно пропускает, что создает риски даже против не самого мощного соперника.

Босния и Герцеговина подходит к игре со скромной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда играет вничью в трех последних матчах подряд, забивает в 15 из 17 последних встреч, но пропускает в девяти из 11. В активе боснийцев ничья с Канадой (1:1) на старте турнира, а также ничьи с Панамой (1:1), Северной Македонией (0:0), Италией (1:1) и Уэльсом (1:1). Оборона выглядит достаточно надежной, но атака не показывает достаточной эффективности, чтобы рассчитывать на победу над таким соперником.

Итоговый вывод: Швейцария превосходит соперника в атакующей мощи и опыте игр на крупных турнирах, тогда как Босния и Герцеговина, несмотря на надежную оборону, слишком часто играет вничью и не показывает достаточной результативности. Учитывая разницу в классе и серию швейцарцев без поражений, победа европейской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Швейцарии.

Форма и история личных встреч

Швейцария не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и стабильно забивает, тогда как Босния и Герцеговина играет вничью в трех последних матчах подряд и редко побеждает. В очных встречах команды обменивались результатами, однако текущая форма швейцарцев, которые редко проигрывают и стабильно набирают очки, дает им явное преимущество. Учитывая разницу в классе и надежность швейцарской игры, победа Швейцарии выглядит закономерной.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
0 : 2
29.03.2016
Босния и Герцеговина


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Денис Закария
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Гранит Джака
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
17
Рубен Варгас
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Дан Ндой
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
7
Амар Дедич
ПЗ
15
Амар Мемич
ЛП
13
Иван Башич
ЦП
0
Беньямин Тахирович
ЦП
20
Эсмир Байрактаревич
ПП
0
Йово Лукич
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
4-3-3
1
Кобель
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
6
Закария
8
Фройлер
10
Джака
20
Эбишер
11
Ндой
7
Эмболо
17
Варгас
4-4-2
1
Васили
7
Дедич
4
Мухаремович
18
Катич
5
Колашинац
20
Байрактаревич
13
Башич
0
Тахирович
15
Мемич
10
Демирович
0
Лукич
Остались в запасе
Швейцария
Босния и Герцеговина
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Сергей Барбарез

Прогноз на победителя

Швейцария не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и имеет более мощную атаку (1,8 гола в среднем), тогда как Босния и Герцеговина играет вничью в трех последних матчах и забивает всего 0,8 гола за игру. Учитывая разницу в классе и стабильность швейцарцев, победа европейской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Швейцарии с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины состоится 18 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Швейцария – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.90
Победа Швейцарии с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Чемпионат мира Босния и Герцеговина Швейцария
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