Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины пройдет 18 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Швейцарцы подходят к игре с впечатляющей серией: они не проигрывают в 14 из 16 последних матчей, забивают в трех последних встречах и стабильно набирают очки. Босния и Герцеговина, напротив, играет вничью в трех последних матчах подряд и показывает скромную результативность – всего 0,8 гола в среднем за последние пять игр. Сможет ли балканская команда прервать свою ничейную серию и навязать борьбу фавориту, или Швейцария добьется победы и упрочит свои позиции в группе?

Кто победит в матче

Сборная Швейцарии демонстрирует стабильность: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда не проигрывает в 14 из 16 последних встреч, забивает в трех последних матчах и пропускает в трех последних. В активе швейцарцев ничья с Катаром (1:1) на старте турнира, а также товарищеские матчи: ничья с Австралией (1:1), победа над Иорданией (4:1), ничья с Норвегией (0:0) и поражение от Германии (3:4). Атака действует достаточно эффективно, но оборона регулярно пропускает, что создает риски даже против не самого мощного соперника.

Босния и Герцеговина подходит к игре со скромной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда играет вничью в трех последних матчах подряд, забивает в 15 из 17 последних встреч, но пропускает в девяти из 11. В активе боснийцев ничья с Канадой (1:1) на старте турнира, а также ничьи с Панамой (1:1), Северной Македонией (0:0), Италией (1:1) и Уэльсом (1:1). Оборона выглядит достаточно надежной, но атака не показывает достаточной эффективности, чтобы рассчитывать на победу над таким соперником.

Итоговый вывод: Швейцария превосходит соперника в атакующей мощи и опыте игр на крупных турнирах, тогда как Босния и Герцеговина, несмотря на надежную оборону, слишком часто играет вничью и не показывает достаточной результативности. Учитывая разницу в классе и серию швейцарцев без поражений, победа европейской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Швейцарии.

Форма и история личных встреч

Швейцария не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и стабильно забивает, тогда как Босния и Герцеговина играет вничью в трех последних матчах подряд и редко побеждает. В очных встречах команды обменивались результатами, однако текущая форма швейцарцев, которые редко проигрывают и стабильно набирают очки, дает им явное преимущество. Учитывая разницу в классе и надежность швейцарской игры, победа Швейцарии выглядит закономерной.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Товарищеские матчи. Сборные, Швейцария 0 : 2 Босния и Герцеговина



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Швейцария 1 Грегор Кобель ВР 13 Рикардо Родригес ЛЗ 5 Мануэль Аканджи ЦЗ 4 Нико Эльведи ЦЗ 6 Денис Закария ПЗ 8 Ремо Фройлер ЦП 10 Гранит Джака ЦП 20 Михел Эбишер ЦП 17 Рубен Варгас ЦФ 7 Брель Эмболо ЦФ 11 Дан Ндой ЦФ Главный тренер Мурат Якин Босния и Герцеговина 1 Никола Васили ВР 5 Сеад Колашинац ЛЗ 4 Тарик Мухаремович ЦЗ 18 Никола Катич ЦЗ 7 Амар Дедич ПЗ 15 Амар Мемич ЛП 13 Иван Башич ЦП 0 Беньямин Тахирович ЦП 20 Эсмир Байрактаревич ПП 0 Йово Лукич ЦФ 10 Эрмедин Демирович ЦФ Главный тренер Сергей Барбарез 4-3-3 1 Кобель 13 Родригес 5 Аканджи 4 Эльведи 6 Закария 8 Фройлер 10 Джака 20 Эбишер 11 Ндой 7 Эмболо 17 Варгас 4-4-2 1 Васили 7 Дедич 4 Мухаремович 18 Катич 5 Колашинац 20 Байрактаревич 13 Башич 0 Тахирович 15 Мемич 10 Демирович 0 Лукич Остались в запасе Швейцария Босния и Герцеговина Главный тренер Мурат Якин Главный тренер Сергей Барбарез Главный тренер Мурат Якин Главный тренер Сергей Барбарез

Прогноз на победителя

Швейцария не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и имеет более мощную атаку (1,8 гола в среднем), тогда как Босния и Герцеговина играет вничью в трех последних матчах и забивает всего 0,8 гола за игру. Учитывая разницу в классе и стабильность швейцарцев, победа европейской сборной с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Швейцарии с форой (-1) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины состоится 18 июня 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».