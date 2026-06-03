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Франция – Кот-д`Ивуар: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.40

03 июня 2026 8:18
Франция - Кот-д'Ивуар
04 июн. 2026, четверг 22:10 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.40
Победа Франции
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4 июня 2026 года в 22:10 сборные Франции и Кот-д`Ивуара сыграют в товарищеском матче.

Франция

Французы в отличной форме: 4 победы подряд, 5 матчей без поражений в товарищеских встречах. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, но есть нюанс – французы пропускают в 3 последних матчах. Забивают они при этом в 11 последних играх. В прошлом матче победа над Колумбией (3:1). Дома Франция – явный фаворит.

Кот-д`Ивуар

Ивуарийцы – очень крепкий соперник. Не проигрывают в 7 из 9 последних матчей, забивают в 8 последних. Атака почти не уступает французской – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона надeжна: 1.00 пропущенный, причeм в 3 последних товарищеских матчах ивуарийцы не пропустили ни разу. В прошлой игре победа над Шотландией (1:0). Это опасный соперник.

Факты о командах

Франция

  • 4 победы подряд
  • За 5 матчей: 2.80 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 11 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Победа над Колумбией (3:1)

Кот-д`Ивуар

  • Не проигрывают в 7 из 9 матчей
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 8 последних матчах
  • 3 последних товарищеских матча без пропущенных
  • Победа над Шотландией (1:0)

Прогноз на матч Франция – Кот-д`Ивуар

Встреча двух топ-команд с мощнейшими атаками. Франция дома – фаворит, но Кот-д`Ивуар – очень неудобный соперник. Обе команды умеют забивать, но ивуарийцы в последнее время вообще не пропускают. Скорее всего, голы будут, но не с обеих сторон. Франция победит.

Рекомендованные ставки

  • Победа Франции – коэффициент 1.40
  • Тотал голов больше 2.5

1.40
Победа Франции
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Кот-д'Ивуар Франция
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