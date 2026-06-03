4 июня 2026 года в 22:10 сборные Франции и Кот-д`Ивуара сыграют в товарищеском матче.
Франция
Французы в отличной форме: 4 победы подряд, 5 матчей без поражений в товарищеских встречах. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем, но есть нюанс – французы пропускают в 3 последних матчах. Забивают они при этом в 11 последних играх. В прошлом матче победа над Колумбией (3:1). Дома Франция – явный фаворит.
Кот-д`Ивуар
Ивуарийцы – очень крепкий соперник. Не проигрывают в 7 из 9 последних матчей, забивают в 8 последних. Атака почти не уступает французской – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Оборона надeжна: 1.00 пропущенный, причeм в 3 последних товарищеских матчах ивуарийцы не пропустили ни разу. В прошлой игре победа над Шотландией (1:0). Это опасный соперник.
Факты о командах
Франция
- 4 победы подряд
- За 5 матчей: 2.80 забито, 1.00 пропущено
- Забивают в 11 последних матчах
- Пропускают в 3 последних матчах
- Победа над Колумбией (3:1)
Кот-д`Ивуар
- Не проигрывают в 7 из 9 матчей
- За 5 матчей: 2.60 забито, 1.00 пропущено
- Забивают в 8 последних матчах
- 3 последних товарищеских матча без пропущенных
- Победа над Шотландией (1:0)
Прогноз на матч Франция – Кот-д`Ивуар
Встреча двух топ-команд с мощнейшими атаками. Франция дома – фаворит, но Кот-д`Ивуар – очень неудобный соперник. Обе команды умеют забивать, но ивуарийцы в последнее время вообще не пропускают. Скорее всего, голы будут, но не с обеих сторон. Франция победит.
Рекомендованные ставки
- Победа Франции – коэффициент 1.40
- Тотал голов больше 2.5