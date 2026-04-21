22 апреля на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Аталанта» примет римский «Лацио». Первая встреча завершилась результативной ничьей 2:2, поэтому судьба путeвки в финал остаeтся открытой. Обе команды демонстрируют добротную форму и имеют равные шансы на успех.

«Аталанта»

Бергамаски подходят к ответной встрече после боевой ничьей с «Ромой» (1:1) в Серии А. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних матчей Кубка Италии и стабильно забивает в этих встречах. На своeм поле «Аталанта» традиционно действует агрессивно и создаeт множество моментов у чужих ворот. Атака хозяев выглядит сбалансированной – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Исторически бергамаски удачно играют против «Лацио», не уступая в 5 из 7 последних матчей.

«Лацио»

Римляне также находятся в хорошем тонусе и не проигрывают в трeх последних кубковых матчах. Победа над «Наполи» (2:0) в чемпионате подтвердила, что команда умеет добиваться результата в матчах с сильными соперниками. Оборона «Лацио» заслуживает отдельной похвалы – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. На выезде против «Аталанты» римляне традиционно играют уверенно, не уступая в 5 из 7 последних визитов.

Факты о командах

«Аталанта»

«Лацио»

Прогноз на матч «Аталанта» – «Лацио»

После результативной ничьей 2:2 в первом матче обе команды будут действовать осторожно, понимая цену ошибки. «Аталанта» имеет преимущество домашнего поля и будет играть первым номером, однако «Лацио» славится организованной обороной и умеет грамотно действовать вторым номером. Скорее всего, нас ждeт напряжeнный матч с минимумом опасных моментов, где всe может решить один забитый мяч.

